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影／妹妹被脫光拍裸照！哥皮帶狂打35下報仇　太妹暴哭

國際中心／綜合報導2018/06/18 13:59
▲中國大陸一名男子日前因妹妹被同學霸凌「脫光衣服拍裸照」示眾，氣得直接「烙人」衝進對方住處，用皮帶狂打 35 下替妹妹報仇。（圖／翻攝自youtube影片）
▲中國大陸一名男子日前因妹妹被同學霸凌「脫光衣服拍裸照」示眾，氣得直接「烙人」衝進對方住處，用皮帶狂打 35 下替妹妹報仇。（圖／翻攝自youtube影片）

霸凌同學實在不可取！中國大陸一名男子日前因妹妹被同學霸凌「脫光衣服拍裸照」示眾，氣得理智線斷裂直接「烙人」衝進對方住處，用皮帶狂打 35 下替妹妹報仇，讓霸凌妹妹的女子嚇得不斷暴哭。

從側錄影片中可見，穿著白色長衣的男子「烙人」將臥室門口圍堵，一進屋後就氣得直接抓住想奪門而出的長髮女子，把對方推倒在床用襪子狂揮猛打，嘴裡還不斷吼著「 X 妳媽，再哭阿再哭」，接著便從櫃子裡拿出一條黑色皮帶，殺紅了眼暴氣連打該名女子 35 下才罷手，怒罵「不是很會欺負？打我老妹， X 妳媽的...」狠修理女子一頓替妹妹出氣討公道。

隨後，男子並未停手，繼續轉向後方拉出躲在牆角的黑衣女，將她強壓至牆上鞭打 3 下，並直問她「疼不疼啊」，接著又回頭想繼續暴打上一名長髮女子，但被旁人制止他才罷手。


▲長髮女子被暴打到痛哭求饒。（圖／攝自youtube影片）

教訓影片被 po 網後，起初引起許多正義魔人批判，認為男子行為凶殘，直到有知情人士爆料，真相才大白。據了解，兩名遭暴打的女子其實長期在學校霸凌「皮帶哥」妹妹，最誇張的是，她們竟強行脫光她衣服拍裸照，將照片 po 網流傳於全校，害「皮帶哥」妹妹顏面盡失、心靈受創，因此「皮帶哥」才會下定決心替妹妹報仇。消息一出，許多網友也紛紛撻伐，指責此霸凌行為。

關鍵字霸凌暴打裸照皮帶報仇
日本不開心　南韓啟動獨島防禦演習

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