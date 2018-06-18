影／妹妹被脫光拍裸照！哥皮帶狂打35下報仇　太妹暴哭

霸凌同學實在不可取！中國大陸一名男子日前因妹妹被同學霸凌「脫光衣服拍裸照」示眾，氣得理智線斷裂直接「烙人」衝進對方住處，用皮帶狂打 35 下替妹妹報仇，讓霸凌妹妹的女子嚇得不斷暴哭。

從側錄影片中可見，穿著白色長衣的男子「烙人」將臥室門口圍堵，一進屋後就氣得直接抓住想奪門而出的長髮女子，把對方推倒在床用襪子狂揮猛打，嘴裡還不斷吼著「 X 妳媽，再哭阿再哭」，接著便從櫃子裡拿出一條黑色皮帶，殺紅了眼暴氣連打該名女子 35 下才罷手，怒罵「不是很會欺負？打我老妹， X 妳媽的...」狠修理女子一頓替妹妹出氣討公道。