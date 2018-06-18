墨西哥小學被震垮 罹難童家屬控地方官失職

他們希望面臨調查的主要人物是薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。她是墨西哥市長選舉主要候選人，是左派總統候選人羅培茲（Andres Manuel LopezObrador）親密盟友。去年9月發生強震時，薛恩鮑姆是首都墨西哥市特拉潘區（Tlalpan）高官。

此事在墨西哥7月1日大選前蒙上政治色彩，部分家屬對地方有關當局提出刑事指控，宣稱雷柏沙曼（Rebsamen）小學劣質建築背後存在貪腐問題。

（中央社墨西哥市18日綜合外電報導）墨西哥的雷柏沙曼小學9個月前在強震中倒塌，19名罹難孩童與7名罹難成人的家屬盼為失去的摯愛伸張正義，有些家屬將矛頭直指地方當局。

根據專家，特拉潘區授予這所學校業主的施工許可有問題，讓她在樓頂為自己建造公寓，導致建築結構不穩定。業主目前正在逃避法律責任。

薛恩鮑姆強烈拒絕為學校倒塌負責。她沒有回應法新社訪問要求。

醫師羅德里格斯（Mireya Rodriguez）失去7歲愛女，她要求調查那些負責核發學校建築許可的有關當局。她說：「他們的失職殺了我們的孩子。」

她丈夫也說：「即使薛恩鮑姆當選市長，有朝一日她得面對法官。墨西哥要真是民主國家，這些官員早就辭職並且出面。」（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070618