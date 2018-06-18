NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈失蹤10多日　女遭分屍丟棄陽明山雲林龍舟賽開幕　花鼓助陣行銷雲林凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

墨西哥小學被震垮 罹難童家屬控地方官失職

中央社2018/06/18 13:14
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社墨西哥市18日綜合外電報導）墨西哥的雷柏沙曼小學9個月前在強震中倒塌，19名罹難孩童與7名罹難成人的家屬盼為失去的摯愛伸張正義，有些家屬將矛頭直指地方當局。

此事在墨西哥7月1日大選前蒙上政治色彩，部分家屬對地方有關當局提出刑事指控，宣稱雷柏沙曼（Rebsamen）小學劣質建築背後存在貪腐問題。

他們希望面臨調查的主要人物是薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。她是墨西哥市長選舉主要候選人，是左派總統候選人羅培茲（Andres Manuel LopezObrador）親密盟友。去年9月發生強震時，薛恩鮑姆是首都墨西哥市特拉潘區（Tlalpan）高官。

根據專家，特拉潘區授予這所學校業主的施工許可有問題，讓她在樓頂為自己建造公寓，導致建築結構不穩定。業主目前正在逃避法律責任。

薛恩鮑姆強烈拒絕為學校倒塌負責。她沒有回應法新社訪問要求。

醫師羅德里格斯（Mireya Rodriguez）失去7歲愛女，她要求調查那些負責核發學校建築許可的有關當局。她說：「他們的失職殺了我們的孩子。」

她丈夫也說：「即使薛恩鮑姆當選市長，有朝一日她得面對法官。墨西哥要真是民主國家，這些官員早就辭職並且出面。」（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070618

林子偉單場2安 張育成連6...疑求歡不成遭勒斃分屍 警搜...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan