雲林龍舟賽盛大開幕　花鼓助陣行銷雲林

2018雲林龍舟賽，18日端午節在口湖鄉椬梧滯洪池盛大開幕，許多在地鄉親以及遠從各地來的好朋友，共同參與雲林縣第一次辦理的龍舟賽，縣長李進勇在開幕中也特別感謝由議長沈宗隆所率領的雲林縣議會議員們的支持，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長、縣府一級主管、及多位鄉鎮市長都到場為選手加油。
李進勇表示，划龍舟是端午節民俗活動，今年選在全台最美的海角祕境口湖椬梧滯洪池舉行首屆龍舟賽，除了與民同樂共度端午佳節外，另一方面也帶動口湖鄉遊玩人潮，創造觀光遊憩價值，感謝口湖鄉公所在龍舟賽期間所提供的各項活動，更感謝縣內各公所、社區發展協會，各級學校所組成的龍舟隊伍，在16、17日兩天就已經進行了精彩刺激的比賽，今天進行決賽，無論勝敗，在過程中大家已經締造了雲林縣的第一次，並看見全體參與民眾的熱情和活力。
▲雲林縣府團隊與縣議會團隊進行龍舟表演賽，分別由縣長李進勇及議長沈宗隆領軍。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.18)
開幕典禮中，由李進勇率領縣府團隊，表演褒忠鄉花鼓陣，為大會帶來最高潮，李縣長表示，花鼓陣節奏輕快，縣府一級主管把對全體縣民的愛透過舞步呈現，成立全國首支由縣府主管成立的花鼓隊，為了這次的表演，縣府一級主管們利用每週五下班時間練習，希望展現最完美的演出，為雲林龍舟賽的活動與全體縣民一起來行銷雲林。
▲2018雲林首屆龍舟賽，與民同樂共度端午佳節。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.18)
開幕典禮後，即進行了縣府團隊與縣議會團隊的龍舟表演賽，縣府隊由縣長李進勇擔任鼓手，議會團隊則由議長沈宗隆領軍，兩隊選手同心協力為雲林龍舟開啟了新紀元，比賽最後由縣府團隊以成績1分45秒95險勝議會團隊的1分46秒56。李縣長表示，此次龍舟賽能夠圓滿成功，最後贏家，都是全體縣民。
前兩日進行龍舟預賽後，今日晉級決賽的34支隊伍，在全場觀眾的加油聲中，全力爭取最高獎金和代表榮譽的「紀念槳座」。口湖鄉公所在上午規劃了闖關活動，民眾只要持5、6月的發票，就可以換取關關卡進行闖關，主舞台區則是由邀請的表演團隊，太日樂集、社區大學及學校團隊，展演熱情活力的節目，使今天的雲林海角秘境熱鬧非凡。