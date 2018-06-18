雲林龍舟賽盛大開幕　花鼓助陣行銷雲林

2018雲林龍舟賽，18日端午節在口湖鄉椬梧滯洪池盛大開幕，許多在地鄉親以及遠從各地來的好朋友，共同參與雲林縣第一次辦理的龍舟賽，縣長李進勇在開幕中也特別感謝由議長沈宗隆所率領的雲林縣議會議員們的支持，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長、縣府一級主管、及多位鄉鎮市長都到場為選手加油。

李進勇表示，划龍舟是端午節民俗活動，今年選在全台最美的海角祕境口湖椬梧滯洪池舉行首屆龍舟賽，除了與民同樂共度端午佳節外，另一方面也帶動口湖鄉遊玩人潮，創造觀光遊憩價值，感謝口湖鄉公所在龍舟賽期間所提供的各項活動，更感謝縣內各公所、社區發展協會，各級學校所組成的龍舟隊伍，在16、17日兩天就已經進行了精彩刺激的比賽，今天進行決賽，無論勝敗，在過程中大家已經締造了雲林縣的第一次，並看見全體參與民眾的熱情和活力。