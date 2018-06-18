NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈敬老金是政策買票　姚：柯爸媽也領影／超傻眼！龍舟划一半竟「斷頭」凱擘大寬頻500M只要$799
政治

影音／海軍7月九鵬實彈操演　沱江艦首度射擊雄三飛彈

記者呂烱昌／台北報導2018/06/18 15:54
▲國人自製的「沱江艦」（圖／呂炯昌攝 ）
▲國人自製的「沱江艦」（圖／呂炯昌攝 ）

7月上旬，海軍將在屏東九鵬基地與綠島、蘭嶼之間海域舉行實彈射擊，其中沱江級飛彈巡邏艦將進行雄二、雄三反艦飛彈實彈射擊，這是沱江艦2015年成軍之後首度進行反艦飛彈射擊。

根據漁業署通報，國防部海軍司令部6月底至7月中旬將於九鵬外海實施對(海)空實彈射擊，為策安全，請漁民（船）於演訓期間出海作業時，應避開實彈射擊之危險區域，以維航安。海軍在九鵬海域實施實彈射擊日，分別為6月29日、7月4日、5日、6日、10日、11日、12日。

沱江級原型艦「沱江艦」（舷號618），由蘇澳龍德造船廠所建造，2014年3月下水、2015年服役。沱江艦噸位600噸，最大特色為穿浪雙船體設計，船體具備雷達匿蹤設計，主要艦載武器為雄風二型與雄風三型反艦飛彈，固定防空武裝僅一門方陣近迫防衛系統，另外搭配單兵攜帶的肩射刺針飛彈。

量產型沱江級艦噸位將由600噸提升至700噸，搭載天劍二型防空飛彈，以提升防空戰力。首批3艘今（2018）年6月開始招標，啟動建案作業，2020年起開始執行。


▲海軍司令部委由漁業署發布的「九鵬地區海、空域專案操演飛航公告申請單」顯示，海軍自6月29日起，將在七星岩外海、蘭嶼、綠島一帶海域，實施實彈射擊。（圖／翻攝自漁業署網站, 2018.6.18)

 

沱江艦巡邏艦。（影片中科院提供）

關鍵字雄三飛彈沱江艦漁業署海軍
大阪強震　蔡英文盼日本朋友都平安敬老金是政策買票　姚：柯爸媽也領

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan