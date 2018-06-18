影音／海軍7月九鵬實彈操演　沱江艦首度射擊雄三飛彈

7月上旬，海軍將在屏東九鵬基地與綠島、蘭嶼之間海域舉行實彈射擊，其中沱江級飛彈巡邏艦將進行雄二、雄三反艦飛彈實彈射擊，這是沱江艦2015年成軍之後首度進行反艦飛彈射擊。

根據漁業署通報，國防部海軍司令部6月底至7月中旬將於九鵬外海實施對(海)空實彈射擊，為策安全，請漁民（船）於演訓期間出海作業時，應避開實彈射擊之危險區域，以維航安。海軍在九鵬海域實施實彈射擊日，分別為6月29日、7月4日、5日、6日、10日、11日、12日。

沱江級原型艦「沱江艦」（舷號618），由蘇澳龍德造船廠所建造，2014年3月下水、2015年服役。沱江艦噸位600噸，最大特色為穿浪雙船體設計，船體具備雷達匿蹤設計，主要艦載武器為雄風二型與雄風三型反艦飛彈，固定防空武裝僅一門方陣近迫防衛系統，另外搭配單兵攜帶的肩射刺針飛彈。