香港端午節氣氛濃厚 多處有龍舟賽

（中央社記者張謙香港18日電）今天是端午節，香港放假一天，本地民眾過節氣氛濃厚，除了吃粽外，各家庭大都會在家裡觀看龍舟比賽。

而今年的端午節，港人還多了一個節目─觀看在俄羅斯舉行的世界盃足球賽。

每年端午節，香港多處都會有龍舟競賽，今年也不例外。在港島赤柱舉行的國際龍舟錦標賽已踏入第51年，據說今年吸引超過260隊、約6000名本地及海外健兒參加。

參加這項賽事的選手，不乏來自跨國企業的員工，以及由政府部門人員組成的隊伍。

除了赤柱的比賽規模較大外，港島的香港仔及新界的大埔、西貢也有龍舟比比賽。