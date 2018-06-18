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中央社

香港端午節氣氛濃厚 多處有龍舟賽

中央社2018/06/18 13:23
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港18日電）今天是端午節，香港放假一天，本地民眾過節氣氛濃厚，除了吃粽外，各家庭大都會在家裡觀看龍舟比賽。

而今年的端午節，港人還多了一個節目─觀看在俄羅斯舉行的世界盃足球賽。

每年端午節，香港多處都會有龍舟競賽，今年也不例外。在港島赤柱舉行的國際龍舟錦標賽已踏入第51年，據說今年吸引超過260隊、約6000名本地及海外健兒參加。

參加這項賽事的選手，不乏來自跨國企業的員工，以及由政府部門人員組成的隊伍。

除了赤柱的比賽規模較大外，港島的香港仔及新界的大埔、西貢也有龍舟比比賽。

在離島大嶼山的大澳，當地漁業組織也按照傳統，在端午節舉行「龍舟遊涌」，祈求風調雨順，居民平安。

「龍舟遊涌」期間，一眾水上壯丁會到楊侯廟、天后廟、關帝廟和洪聖廟，請出廟宇的神像，用龍舟拖著載有神像的小艇巡遊大澳水道。

港人過端午節的另一個習俗是吃粽，並以俗稱鹼肉粽的粽子為主。鹼肉粽的食料有糯米、綠豆、蛋黃和肥肉。

官方食物安全中心日前公布，最近完成的一項有關粽子的調查，受查的50個粽子樣本全部通過檢測。

但中心發言人說，粽子的脂肪及鈉含量偏高，市民在歡度節日時也要保持均衡飲食，因應個人健康狀況，只能適量進食粽。（編輯：翟思嘉）1070618

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