吊橋整建拆下鋼索 藝術家將賦予新生命

（中央社記者魯鋼駿新竹縣18日電）新竹縣五峰鄉清泉一號吊橋整建工程拆下的鋼索，已送往法務部矯正署八德外役監獄，由受刑人協助洗滌後，將由藝術家康木祥再設計，創作成為藝術品，賦予鋼索新生命。

新竹縣政府新聞稿指出，五峰鄉清泉一號吊橋整建工程拆下的1410公尺長、管徑3公分的鋼索，日前運抵法務部矯正署八德外役監獄，將與受刑人合作洗煉後，由康木祥進行在創作，讓退役的鋼索變為藝術品。

新竹縣長邱鏡淳對於退役吊橋的鋼索將成為藝術品，感到讚嘆且開心，日前在八德外役監獄安排下，與康木祥一起到獄中查看吊橋鋼索，並交換後續作業意見。