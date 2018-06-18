加密貨幣不穩定 使用人越多越容易出錯

（中央社倫敦17日綜合外電報導）國際清算銀行（BIS）今天針對虛擬貨幣興起提出最新警告說，加密貨幣不具擴展性，使用人數越多，公眾信任及效率更易崩毀。

「央行中的央行」BIS公布年度報告指出，任何形式的貨幣要在大型網路上運作，就須讓大眾信任它的貨幣價值穩定性及有效擴展的能力。

路透社及彭博（Bloomberg News）報導，BIS表示，由於加密貨幣依賴的分散化網路不堪一擊，信任可能在一剎那之間消失。

總部位於瑞士的BIS在報告中提到：「由於記錄交易使用的分散化共識網路不堪一擊，信任隨時都會消失。」