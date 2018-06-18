NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蝴蝶球夠刁鑽　蔡易廷飆4K拚選秀墨西哥贏球太狂　球迷過嗨引發地震凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

古代皇帝端午吃粽 喝貓頭鷹湯喻驅邪匡正

中央社2018/06/18 13:34
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北18日電）相較其他重大傳統節日，古代皇帝過端午節幾乎與平民一樣，吃粽子、佩艾葉、玩遊戲。但皇帝與平民仍有些不同，除吃粽子外，漢代皇宮還會吃「梟羹」，即貓頭鷹湯，表達驅邪匡正之意。

澎湃新聞引述微信公眾號「微故宮」報導，皇宮裡的端午節與其他節日相比，可以說是最熱鬧的民俗節日，皇帝可以拋下典章與制度的約束，大嚼甜粽過癮。與春節、冬至等大節相比，端午才是皇帝們的真正假日。

古代皇帝的端午節，必定粽香撲鼻。西元1753年、乾隆十八年端午節的膳單記載，五月初一到初五，宮裡一共使用了兩千多顆粽子。端午節當天，皇宮內基本上不吃別的東西，只吃粽子。

在吃粽子前，還要玩一些射粽的小遊戲。據說乾隆很喜歡這種遊戲，特別為此賦詩「親教宮娥群角黍，金盤射得許先嘗」。角黍就是粽子的古稱。

為了準備大批粽子，御膳房通常要特地調配幫手，夜以繼日包粽子，還要精心設計研發新品，以討乾隆皇帝歡心，一直到他滿意才行。乾隆也曾為此賦詩說，「粽席蒲觴苓令辰，天中景物一番新」，大加稱讚。

端午除吃粽子外，宮中還要吃「梟羹」。所謂梟羹就是貓頭鷹做的羹湯。由於傳說貓頭鷹有食母的惡習，故以之為湯，在五月初五這天頒賜給群臣，以體現皇帝驅邪匡正的思想，也與端午驅邪的內涵相合。

但吃梟羹的習俗似乎只流傳於漢代宮廷，明清時期多以其為典故，例如明宣宗在端午賜宴時就說，「角黍蒲醪開宴集，何如往代賜梟羹」，表達除惡懲奸的政治願望。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070618

加密貨幣不穩定 使用人越多...公民團體籲保留獸魂碑 文化...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan