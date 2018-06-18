古代皇帝端午吃粽 喝貓頭鷹湯喻驅邪匡正

古代皇帝的端午節，必定粽香撲鼻。西元1753年、乾隆十八年端午節的膳單記載，五月初一到初五，宮裡一共使用了兩千多顆粽子。端午節當天，皇宮內基本上不吃別的東西，只吃粽子。

澎湃新聞引述微信公眾號「微故宮」報導，皇宮裡的端午節與其他節日相比，可以說是最熱鬧的民俗節日，皇帝可以拋下典章與制度的約束，大嚼甜粽過癮。與春節、冬至等大節相比，端午才是皇帝們的真正假日。

（中央社台北18日電）相較其他重大傳統節日，古代皇帝過端午節幾乎與平民一樣，吃粽子、佩艾葉、玩遊戲。但皇帝與平民仍有些不同，除吃粽子外，漢代皇宮還會吃「梟羹」，即貓頭鷹湯，表達驅邪匡正之意。

在吃粽子前，還要玩一些射粽的小遊戲。據說乾隆很喜歡這種遊戲，特別為此賦詩「親教宮娥群角黍，金盤射得許先嘗」。角黍就是粽子的古稱。

為了準備大批粽子，御膳房通常要特地調配幫手，夜以繼日包粽子，還要精心設計研發新品，以討乾隆皇帝歡心，一直到他滿意才行。乾隆也曾為此賦詩說，「粽席蒲觴苓令辰，天中景物一番新」，大加稱讚。

端午除吃粽子外，宮中還要吃「梟羹」。所謂梟羹就是貓頭鷹做的羹湯。由於傳說貓頭鷹有食母的惡習，故以之為湯，在五月初五這天頒賜給群臣，以體現皇帝驅邪匡正的思想，也與端午驅邪的內涵相合。

但吃梟羹的習俗似乎只流傳於漢代宮廷，明清時期多以其為典故，例如明宣宗在端午賜宴時就說，「角黍蒲醪開宴集，何如往代賜梟羹」，表達除惡懲奸的政治願望。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070618