公民團體籲保留獸魂碑 文化局：依法審查

（中央社記者吳哲豪彰化18日電）有公民團體在臉書上發言指稱，位於彰化永靖鄉的獸魂碑將拆除，質疑彰化縣政府不重視古蹟，縣府文化局說明，現在的獸魂碑已非日治時期的原貌，但有人提報歷史建築會依法審查。

有公民團體在臉書貼文指稱，位於彰化永靖鄉文建街和永安街口在日治時期設置的獸魂碑，將被拆除，已有民眾向文化局申請歷史建築，而永靖獸魂碑是地方重要的文化史蹟，座落在縣府經管的公有土地上，也沒有開發或開路危機，呼籲縣政府將公產原地保留，這樣對文資保存具有正面意義。

針對公民團體的質疑，彰化縣文化局今天發出新聞稿解釋，現今的獸魂碑已經不是日治時期的原貌，根據地方耆老的說法，日治時期的獸魂碑原本是10公尺高的圓柱杆，上窄下寬的碑體下方有2座圓盤，圓盤下有4根支架，不過原有的碑體已在民國80幾年的時候拆除。