柯文哲訪視 綠營里長：支持傻傻做事的人

（中央社記者陳妍君台北18日電）台北市長柯文哲今天前往中山區埤頭里，拜訪民進黨籍的里長林銘清。林銘清說，他支持有在做事的人，他跟柯文哲都是傻傻做事的人，「憨的顧憨的，做給你們看，讓你們去感受」。

今天是端午節，柯文哲安排整天行程訪視基層里長。對於外界認為白綠分手後，中山區成為「反柯大本營」，柯文哲說，不管反柯、柯黑、柯粉，「我們也不可能讓所有人都滿意，做多少算多少，盡量做就這樣」。

柯文哲表示，他假日很少休息，不是拜訪里長就是拜訪商圈，也不是第一次訪視埤頭里；他常常說，里長是「訊息提供者」，因為里長會告訴他很多基層的問題，所以市府慢慢從管理團隊變成服務團隊，地方上有什麼需要，市府蒐集資料，而且常常從個案中就能發現通案，把問題處理掉。