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柯文哲訪視 綠營里長：支持傻傻做事的人

中央社2018/06/18 13:38
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北18日電）台北市長柯文哲今天前往中山區埤頭里，拜訪民進黨籍的里長林銘清。林銘清說，他支持有在做事的人，他跟柯文哲都是傻傻做事的人，「憨的顧憨的，做給你們看，讓你們去感受」。

今天是端午節，柯文哲安排整天行程訪視基層里長。對於外界認為白綠分手後，中山區成為「反柯大本營」，柯文哲說，不管反柯、柯黑、柯粉，「我們也不可能讓所有人都滿意，做多少算多少，盡量做就這樣」。

柯文哲表示，他假日很少休息，不是拜訪里長就是拜訪商圈，也不是第一次訪視埤頭里；他常常說，里長是「訊息提供者」，因為里長會告訴他很多基層的問題，所以市府慢慢從管理團隊變成服務團隊，地方上有什麼需要，市府蒐集資料，而且常常從個案中就能發現通案，把問題處理掉。

他指出，這是他的政治理念，叫做A的n次方，就是當A大於一，A的n次方無限大；所以每天做一些，一直做一直做，就能慢慢積小勝為大勝。

媒體詢問柯文哲，訪視民進黨籍里長能否視為「拔綠樁成功」，柯文哲說，大家不用想那麼多；台灣這個社會就是被意識形態綁架，綁得太過頭了，其實人情世故，做得好做不好，大家還是會知道。

林銘清則表示，不要說誰拔誰的樁，這不是拔椿，他當了20年里長，也不是菜鳥，會做好自己的事；至於民進黨中央決策，他身為黨員，也會遵循中央的決策。

至於會不會擔心挺柯文哲被開除黨籍，林銘清說，副市長陳景峻還有一些市府幕僚都是民進黨黨員，相信民進黨度量沒有那麼狹小；「我挺有在做事、像市長一樣對得起台北市民的人」，這不用拿來大作文章。（編輯：張銘坤）1070618

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