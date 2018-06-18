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中央社

日本大阪斷層活動 學者示警恐引大地震

中央社2018/06/18 13:52
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社東京18日綜合外電報導）日本大阪北部今天發生強震，學者認為這次斷層活動有可能刺激週邊活斷層，引發之後的大地震；專家呼籲，這次地震區域民眾，未來一個星期都要注意強震可能。

「日本經濟新聞」報導，東北大學災害科學國際研究所教授遠田晉次說，這次地震看起來似乎是地底下部分斷層活動，但不清楚是哪裡的斷層活動。

遠田說，最重要的是，這次地震有可能刺激週邊活斷層，引發之後的大地震。

遠田說，靠近震央的有馬─高槻斷層帶附近，有包括上町斷層等多個活斷層；上町斷層活動週期約8000年，而最後一次發生地震至今已過約9000年。

他說，政府地震調查委員會認為，未來30年上町斷層發生地震的機率約2%到3%，這個數字在全日本活斷層中是屬於高的，有一天發生大地震也不足為奇。

遠田說，如果整個上町斷層活動的話，推估可能發生芮氏規模7.5的大地震，必須嚴加防範，並確實關注後續變化。

「朝日新聞」報導，日本氣象廳表示，這次地震震央接近有馬─高槻斷層帶，地震規模推估為6.1。

京都大學防災研究所副教授西村卓也認為，這次地震有可能是1995年阪神大地震餘震。

西村說，這次地震發生在兵庫縣南部地震餘震區域稍微東側的地區，廣義來說似乎是兵庫縣南部地震的餘震，在大阪府北部、京都府南部到琵琶湖等地，都容易發生內陸地震。

日本地震學會會長、名古屋大地震火山研究中心教授山岡耕春說，因為是活斷層型地震，震央深度相當淺，只有13公里，馬上就造成上方區域震度6弱的劇烈搖晃。

政府地震調查委員會委員長、東京大學教授平田直說，不論是這次地震搖晃劇烈或不劇烈的地方，未來一個星期都要注意強震可能。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1070618

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