日本大阪斷層活動 學者示警恐引大地震

（中央社東京18日綜合外電報導）日本大阪北部今天發生強震，學者認為這次斷層活動有可能刺激週邊活斷層，引發之後的大地震；專家呼籲，這次地震區域民眾，未來一個星期都要注意強震可能。

「日本經濟新聞」報導，東北大學災害科學國際研究所教授遠田晉次說，這次地震看起來似乎是地底下部分斷層活動，但不清楚是哪裡的斷層活動。

遠田說，最重要的是，這次地震有可能刺激週邊活斷層，引發之後的大地震。

遠田說，靠近震央的有馬─高槻斷層帶附近，有包括上町斷層等多個活斷層；上町斷層活動週期約8000年，而最後一次發生地震至今已過約9000年。