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娛樂

方大同預測金曲歌王歌后　特別點名這二位

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/18 14:22
▲方大同受《2018GMA金曲國際音樂節》邀請，分享音樂創作。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.18）
▲方大同受《2018GMA金曲國際音樂節》邀請，分享音樂創作。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.18）

第29屆金曲獎頒獎典禮，即將於23日在台北小巨蛋舉行，在此之前主辦單位舉辦一系列講座，邀請創作歌手分享音樂創作，今（18）日由方大同分享自己的創作經驗。由於本屆金曲獎入圍的男歌手都是他的好朋友，因此方大同不大敢發表看好誰，不過最後仍覺得小宇（宋念宇）的作品讓他覺得很驚豔，表示：「不管誰拿獎，我都會很開心」。


▲方大同預測金曲歌王，肯定小宇（宋念宇）的音樂才華。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.18）

方大同對於預測金曲歌王、歌后，認為順其自然，許多人相當看好歌后由徐佳瑩奪獎，他自己也表示希望徐佳瑩得獎，透過媒體他喊話不要緊張，好交情可見一斑。另外提到金曲歌王看好誰，他表示：「很開心李玖哲回來了，很久沒看到他。」用心的他聽了大家的作品，覺得小宇（宋念宇）的作品，是他近期聽了覺得很驚豔的作品，也認為他非常有音樂才華，聽完後還介紹給身邊的朋友聽。


▲問到方大同目前的感情狀態，他要記者去問他媽媽。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.18）

日前盧廣仲在IG上PO出星座專家唐綺陽的星座預測，「巨蟹座今年如果再不戀愛，就要等12年了。」還標記也是巨蟹座的方大同，當問及此事方大同笑回：「滿有意思的，但我覺得應該沒那麼嚴重，不太擔心。」問到身邊是否有對象？方大同說：「最近的重心都放在音樂上。」再追問是否單身？方大同要記者去問他媽媽，婉轉迴避感情問題。

關鍵字方大同金曲獎小宇
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