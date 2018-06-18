NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蝴蝶球夠刁鑽　蔡易廷飆4K拚選秀墨西哥贏球太狂　球迷過嗨引發地震凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

泰國將推動減塑 目標2021年用量減半

中央社2018/06/18 14:05
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者劉得倉曼谷18日專電）泰國接連有海洋生物因誤食塑膠製品死亡，泰國政府各部門相繼推動少用塑膠政策，目標訂在2021年塑膠製品用量減半。目前泰國平均每人每天使用8個塑膠袋。

6月初一頭領航鯨擱淺在泰國南部宋卡省海邊，經過搶救仍不幸死亡，在解剖後發現胃中有80個塑膠袋。6月中在東部尖竹汶省海邊的一隻海龜，因吞食過多的塑膠製品死亡，引發泰國輿論熱烈討論，都認為這些動物都是被人類亂丟塑膠廢棄物害死。

根據聯合國的資料，2016年在泰國沿海省分收集到1078萬公噸的垃圾，其中130萬噸是塑膠垃圾，這些數量有26%流入大海。泰國對垃圾處理一直缺乏相關政策因應，根據統計，泰國每年使用約450億個塑膠袋，平均每人每天使用8個，尚不包括各種飲料杯蓋和吸管。

泰國觀光總局率先提出全國清潔宣言（NationalCleaning Declaration），先邀請觀光客參與，同時將和餐廳、飯店和塑膠大廠PPTGC尋求合作，共同減少塑膠垃圾。目標是訂在2021年，希望將塑膠垃圾減半使用。

至於泰國國家海洋與沿海資源部（Department ofMarine and Coastal Resources）則是訂出2027年減塑目標，希望屆時泰國每人每天的塑膠袋使用減少至2個，同時訂定短、中、長期減塑計畫，希望將海中和海岸垃圾減少一半。

日前也有泰國民間團體大聲呼籲減塑，並指出，應學習台灣和歐洲一樣，使用購物用塑膠袋應收費，以減少民眾無止境的使用。這項減塑措施曾經在部分超市試辦進行，可惜並不成功。

泰國為中南半島的主要石化國，除泰國本身擁有上、中、下游完整的產業鏈外，周邊的寮國、柬埔寨和緬甸等都是泰國石化製品的消費國。（編輯：陳惠珍）1070618

美邊境拆散移民家庭 兩黨批...端午節加班 勞部：雇主應...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan