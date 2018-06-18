泰國將推動減塑 目標2021年用量減半

（中央社記者劉得倉曼谷18日專電）泰國接連有海洋生物因誤食塑膠製品死亡，泰國政府各部門相繼推動少用塑膠政策，目標訂在2021年塑膠製品用量減半。目前泰國平均每人每天使用8個塑膠袋。

6月初一頭領航鯨擱淺在泰國南部宋卡省海邊，經過搶救仍不幸死亡，在解剖後發現胃中有80個塑膠袋。6月中在東部尖竹汶省海邊的一隻海龜，因吞食過多的塑膠製品死亡，引發泰國輿論熱烈討論，都認為這些動物都是被人類亂丟塑膠廢棄物害死。

根據聯合國的資料，2016年在泰國沿海省分收集到1078萬公噸的垃圾，其中130萬噸是塑膠垃圾，這些數量有26%流入大海。泰國對垃圾處理一直缺乏相關政策因應，根據統計，泰國每年使用約450億個塑膠袋，平均每人每天使用8個，尚不包括各種飲料杯蓋和吸管。