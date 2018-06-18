印度推兒童登月計畫 2019年擬發射升空

巴達瓦吉和薩伊指出，這項兒童登月計畫將攜帶最輕、最小的登月器和月球車執行登月任務；登月計畫預計在2019年發射升空，SKI很快就會選擇一款用來攜帶這項登月計畫設備的發射火箭。

「印度時報」（Times of India）今天報導，來自SKI的成員巴達瓦吉（Vinay Bhardwaj）和薩伊（YagnaSai）16日在印度理工學院孟買分校（IIT-Bombay）舉辦的學校創業探索對話中演說時，透露這項訊息。

（中央社記者康世人新德里18日專電）印度青少年兒童科學教育組織印度兒童太空機構（Space Kidz India,SKI）正推動印度兒童首次登月計畫，由兒童和學生參與設計、執行，預定2019年發射升空。

巴達瓦吉和薩伊在介紹SKI時說，從小培養科學興趣，SKI是個兒童（青少年）組織，致力推動兒童科學教育，所有科學任務都對學生開放，呼籲更多學生加入這項登月計畫並予以支持。

SKI去年曾發表號稱全球最輕最小的微型衛星「卡蘭衛星」（KalamSat），重量僅64公克，是由SKI青少年科學成員夏洛克（Rifath Sharook）所設計，且用3D列印技術打造。

「卡蘭衛星」之後贏得美國國家航空暨太空總署（NASA）和推動輕鬆創意學習的「我輕鬆學習」（IDoodle Learning）組織合辦的「太空方塊」（Cubesin Space）競賽，並由NASA於去年6月發射升空。（編輯：陳俊碩）1070618