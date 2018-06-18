換好書傳遞美好 眾星行動響應美好書席

書香傳遞美好關係專題3（中央社記者魏紜鈴台北18日電）美好關係團隊今年執行的美好書席計畫，已完成4個示範書席，其中一個由藝人黃子佼設計。導演魏德聖、演員張震也都響應，以行動支持計畫，傳遞美好。

美好關係團隊今年啟動的美好書席計畫，已在台北、台中設置示範點，裡面放了幾本好書，民眾可自行拿出閱讀或帶著自己喜歡的書、寫下一段祝福的話前往捐書交換。

美好關係團隊告訴中央社記者，美好書席計畫預估執行一年，目前已有許多名人以行動支持參與設計響應。例如：資深媒體人陳文茜、藝人黃子佼參與設計在台北的示範書席。接下來，陸續設置的書席還有導演魏德聖、演員張震及前立委羅文嘉等人將參與設計。