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換好書傳遞美好 眾星行動響應美好書席

中央社2018/06/18 14:25
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書香傳遞美好關係專題3（中央社記者魏紜鈴台北18日電）美好關係團隊今年執行的美好書席計畫，已完成4個示範書席，其中一個由藝人黃子佼設計。導演魏德聖、演員張震也都響應，以行動支持計畫，傳遞美好。

美好關係團隊今年啟動的美好書席計畫，已在台北、台中設置示範點，裡面放了幾本好書，民眾可自行拿出閱讀或帶著自己喜歡的書、寫下一段祝福的話前往捐書交換。

美好關係團隊告訴中央社記者，美好書席計畫預估執行一年，目前已有許多名人以行動支持參與設計響應。例如：資深媒體人陳文茜、藝人黃子佼參與設計在台北的示範書席。接下來，陸續設置的書席還有導演魏德聖、演員張震及前立委羅文嘉等人將參與設計。

導演魏德聖向美好關係團隊表達，很佩服美好關係團隊這麼努力去做這些小小的事，他投入與浩氏設計創始人楊奭凡討論設計概念，「現在的小朋友常常答案都是從網路尋找的，但網路很容易被社群網站干擾，沒辦法把心靜下來。」

魏德聖認為，美好書席能讓大家找回閱讀的習慣，提倡閱讀這件事情非常美好。美好關係團隊透露，魏德聖設計的書席，將在6月於台北的公園綠地亮相。

此外，張震從坎城返台後，也立即投入美好關係公園書席計畫的籌備。美好關係在臉書官網透露，「大眾對張震在電影事業的成就很熟悉，但可能並不清楚他畢業於復興美工。」

張震年輕時喜歡動手做東西、也很喜歡設計，他在坎城時接獲書席設計的訊息便覺得這是個立意良好的公益計畫。美好關係團隊說，「張震結束影展的活動，回台馬上帶了自己親自畫的手稿前來，與合作設計的囍樹設計創始人王芝齡開會。」張震考量到書席未來的維護，所以計畫盡可能用環保再生材質，讓這件事情是對環境沒有負擔的。（編輯：黃瑞弘）1070618

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