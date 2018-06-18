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中央社

示範書席飄書香 與鄰里發生美好關係

中央社2018/06/18 14:25
中央社 生活 / NOWnews
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書香傳遞美好關係專題2（中央社記者魏紜鈴台北18日電）美好關係團隊今年啟動美好書席計畫，預估到7月在公園綠地設置40個書席。鼓勵大眾重拾紙本書籍的閱讀，透過好書交換與留言祝福，傳遞美好關係。

「以一己之力改變周遭環境，起身行動讓台灣美好。」美好關係團隊秉持著美學應在生活中，今年啟動的「美好書席計畫」，從設計師張清平的樂樂書屋概念發想而來。

目前已有4處示範書席設置完成，包括台中市民廣場木棧道「引人入勝」、台北市士林德行公園「飛翔的書屋」、台北市林森公園「時間力量」和台北南福香草綠地「香草野書童」。

台中首發的「引人入勝」書席由張清平設計，也是該計畫第一個完成的書席。張清平主張，這個書席從這一面看是人從另一面看是入，取「引人入勝」之意。鏤空的設計，陽光綠葉自然落下，讓人與人，人與自然都能產生美好關係。」

台北士林德行公園的「飛翔的書屋」，書屋可開可合，是台北第一個完成的書席，由建築師陳秉信和媒體人陳文茜共同設計。同樣位於台北的林森公園「時間力量」是美好關係團隊在台北開出的第2個書席，由團隊發起人之一青埕設計總監郭俠邑與名主持人黃子佼一同設計。

「時間力量」書席橫看如燈塔，就像書本可以指引人生的方向；俯瞰如同指針停在10點10分，代表的正是微笑曲線，也隱含十全十美的美意，其工藝製作也有來自屏東科大學生共同協助完成。

示範書席設置後，確實與鄰里發生美好關係。總部就在林森公園旁的今周刊，成為第一個響應公園書席計畫「侍書人」企業，負起照顧「時間力量」書席的責任。今周刊社長梁永煌對外表示，「作有意義的事情，我們決不落人後。」

4個示範書席中最親近自然，最有花草香氣，最綠也最有童趣的「香草野書童」書席，則是個能完全融入鄰里國語實小與「侍書人」國語日報的在地設計。

美好關係團隊預告，美好關係所有成員之後會進駐台中花博，設計一個大型書席，另在台北及台中的公園綠地廣設，總計在全台至少會完成40個書席。（編輯：黃瑞弘）1070618

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