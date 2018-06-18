美好書席計畫 鼓勵重拾紙本書溫暖

美好關係團隊去年成功讓台北的士東市場華麗變身，受到各界好評。今年美好關係團隊再次啟動，在城市公園綠地廣設書席，讓大家都能捐書、看書、交換書。書席因設計師不同的創意，產生人與人、人與環境、人與書的各種美好關係，那將是多麼美好。

美好關係團隊為一非營利組織，由西恩花藝CNFLOWER總監凌宗湧、梅森Meissen上海董事長葉佳琪、暄品設計總監朱柏仰及青埕設計總監郭俠邑等人發起，團隊成員還有許多事業有成的企業家，以及包括花藝、平面、室內等領域的設計師，也有大學生、工匠。

書香傳遞美好關係專題1（中央社記者魏紜鈴台北18日電）去年讓台北士東市場華麗變身的美好關係團隊，今年啟動「美好書席」計畫。民眾可在設有書席的公園綠地拿一本好書閱讀，或是捐出好書，藉此鼓勵大眾透過閱讀傳遞紙本書籍的感動。

美好關係團隊接受中央社記者訪問表示，「其實我們不是專門改造市場的單位呀，美好關係的大家，只是想為台灣多做些什麼。改造市場是因為市場是人情味濃厚的發生地，而今年聚焦深入社區鄰里及公園，一樣是濃厚人情味建立的地方。」

郭俠邑從去年參與發起「美好關係」以來，對如何進一步延伸美好有很深的期待。美好關係團隊透露，在書席設立前一晚的里民大會中，郭俠邑與市民這樣說的，「我們的社會永遠都不缺負能量，如何引發正能量才是可貴，而美好關係團隊沒有太多經費，但我們想成為小小的引子，從士東市場改造到公園書席計畫都是如此，希望藉由一點點改變，讓我們的城市更美好，讓人與人的關係更美好。」

在國語實小旁的「香草野書童」書席設計，針對小朋友高度設計，讓小朋友能隨意進來放書找書，大人要放書就謙卑下來，回到兒時的時光。

或是就像台北士林德行公園的「飛翔的書屋」書席設計師陳秉信捐出「小王子」，陳文茜捐出6本書。陳文茜說，「詩詞沒有負擔，只要短短幾分鐘就能看完，可以帶你穿越時空、飛翔各地。」民眾也可自行帶上一本影響最大、感動最深的書，在扉頁寫下給下一位的祝福，前往書席捐出或交換。

這次，美好關係告訴中央社記者，書是很好的媒介，透過好書交換能讓公園綠地多些人情味，也鼓勵大家重回紙本書的閱讀習慣，交換時書寫一段話給下個人，讓美好的故事傳遞，說不定透過書籍或留言，大家無形中串起來美好的關係。（編輯：黃瑞弘）1070618