轉戰政壇 41歲律師成哥倫比亞最年輕總統

身為擁有經濟學學位的律師，杜克代表眾多因政府對前反叛組織哥倫比亞革命軍（FARC）讓步而感到憤怒的選民。根據這項協議，FARC成員若認罪，可獲減刑。

法新社報導，杜克（Ivan Duque）選前矢言改寫這紙由中間偏右派總統桑托斯（Juan Manuel Santos）所簽署的和平協議。杜克的左派敗將裴卓（GustavoPetro）則支持這項協議。

（中央社波哥大17日綜合外電報導）哥倫比亞律師出身的杜克，今天以41歲政壇新星之姿，當選哥國現代史上最年輕的總統。既然取得充分授權，杜克料將履行競選承諾，徹底修改當局與前反叛組織達成的和平協議。

杜克矢言對這份2016年的協議進行「結構性改變」。FARC因這紙協議解除武裝，並轉型為政黨。

杜克於競選期間告訴法新社：「我們哥倫比亞人要的，是觸犯危害人類罪者受到合乎比例的懲罰…如此一來，就不會出現有罪不罰的狀況。」

杜克將於8月7日走馬上任。

FARC曾造成拉丁美洲最長的內戰，導致26萬人喪命，近8萬3000人失蹤，約740萬人流離失所。

杜克譴責哥倫比亞左派，擔心他們會將哥國帶向如同鄰國委內瑞拉一樣的經濟泥淖。左派則反指杜克是前總統烏力貝（Alvaro Uribe）的傀儡。烏力貝8年前卸任，他在2任總統期間，對左派持強烈反對立場。

當談到杜克時，哈維里亞納（Javeriana）大學卡利（Cali）分校政治分析家阿庫尼亞（Fabian Acuna）說：「沒有人知道他是否有套自己的標準，或他是否將聽令行事。」

1976年8月1日出生於波哥大的杜克，在2014年當選國會議員，雖為政壇新手，但杜克天生便是從政的料，因為他的父親是名自由派政治人物。

桑托斯在1990年代將杜克納入旗下，擔任金融顧問。杜克後來在美洲開發銀行（Inter-AmericanDevelopment Bank）任職13年。美洲開發銀行總部設在美國華府。

如今在和平協議的立場上，杜克與桑托斯站在對立面。

在美洲開發銀行曾與杜克共事的消息人士表示：「他在公共關係的領域非常活躍，非常聰明。」

杜克在美工作時曾與烏力貝會面，並在烏力貝的遊說下決定參選議員。

杜克是3個孩子的父親，也曾任樂團貝斯手，但隨和形象卻與他的保守派立場形成鮮明對比。他堅決反對同性婚姻、安樂死及毒品除罪化。

杜克不僅獲得極右派力挺，也受影響力日增的福音派天主教團體支持。（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1070618