〈觀察〉同樣是被動元件 這個產品價格漲不動還被要求

今年以來被動元件因缺料問題嚴重，造成股價及產品價格都呈現倍數翻漲，但同樣是電子產業中屬被動元件類別的石英元件產業，卻是高興不起來，產品價格不但漲不動，反遭到來自採購商龐大的降價壓力，主要關鍵在於目前產業仍是供過於求，且中國大陸新投入業者殺價競爭更嚴重，影響市場價格。

雖然石英元件零組件目前在朝產品小型化 1210(mm) 方向開發，但僅有來自蘋果高價手機採用，且由於全球石英元件產業目前產能過剩，中國大陸新開產能以通用型的中型尺吋 3225 產品對市況影響最為嚴重，產能大筆大筆開出後，更不惜以大幅降價攻占市占率。