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〈觀察〉同樣是被動元件 這個產品價格漲不動還被要求

鉅亨網2018/06/18 15:00
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今年以來被動元件因缺料問題嚴重，造成股價及產品價格都呈現倍數翻漲，但同樣是電子產業中屬被動元件類別的石英元件產業，卻是高興不起來，產品價格不但漲不動，反遭到來自採購商龐大的降價壓力，主要關鍵在於目前產業仍是供過於求，且中國大陸新投入業者殺價競爭更嚴重，影響市場價格。

雖然石英元件零組件目前在朝產品小型化 1210(mm) 方向開發，但僅有來自蘋果高價手機採用，且由於全球石英元件產業目前產能過剩，中國大陸新開產能以通用型的中型尺吋 3225 產品對市況影響最為嚴重，產能大筆大筆開出後，更不惜以大幅降價攻占市占率。

其次，受到晶片電容、電阻等被動元件缺料及漲價效應影響，EMS 廠採購端在整體成本管控考量下，進一步轉向要求目前仍供貨無虞的石英元件廠降價，目前此市場大宗 3225 石英晶體價格殺價狀況最嚴重，在生產端的業者也只能苦撐待變，一方面等待第 3 季需求提升，另一方面則在布建下半年可望成為主流的 TSX(熱敏石英震盪器) 新產能以為因應。

目前市場儘管價格殺伐狀況依舊，但需求仍在，希華 (2484-TW) 採取下放訂單產品方式因應，把一些第二線當地客戶交給在大陸合資成立的泰華公司直接交貨，藉此調整本身出貨結構，有助毛利率提升，也可避開收款風險。

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