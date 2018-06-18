中華職棒／蝴蝶球夠刁鑽　蔡易廷飆4K拚選秀

入選世大棒中華培訓隊的投手蔡易廷，擁有一顆國內罕見的蝴蝶球，今(18)日在中職新人測試會上，他也用這個犀利的武器技驚四座、飆出4次三振，難以捉摸的球路讓打者頻頻揮空，表現相當亮眼。
畢業於嘉義大學的蔡易廷，父親是國小教練父親蔡政育，從小就從爸爸那學來投蝴蝶球的秘訣，但他直到大學才放棄正規投法，學習去掌握這個新球路，希望能走出自己的一片天。
蝴蝶球的握法特殊，因此出手後球幾乎不會轉，球路會隨著氣流產生難以捉摸的變化，讓打者不好去適應。不過所謂「傷敵一千、自損八百」，己方捕手同樣不好去接捕這種球，而且過慢的擺臂方式，也會給對方跑者更多可趁之機。
蔡易廷說，由於自己球速不是特別出色，因此在大四時開始真正去練蝴蝶球，在學長、前統一投手李瑋華的指導下不斷精進，另外他也參考了大聯盟蝴蝶球高手們的投球方式。
蔡易廷表示自己師承兩位紅襪蝴蝶球高手，擺臂上他自認和Steven Wright比較像，所以會去學習他的動作；不過在握法上，他則是參考紅襪名人堂傳奇Tim Wakefield。
由於蝴蝶球投手相當罕見，因此今天蔡易廷上場投球時，馬上就連飆3K。他賽後受訪時笑說：「可能對方比較捧場吧。」自認今天狀況不算頂好，控球沒到平時的水準，還要再加強。