中華職棒／蝴蝶球夠刁鑽　蔡易廷飆4K拚選秀

入選世大棒中華培訓隊的投手蔡易廷，擁有一顆國內罕見的蝴蝶球，今(18)日在中職新人測試會上，他也用這個犀利的武器技驚四座、飆出4次三振，難以捉摸的球路讓打者頻頻揮空，表現相當亮眼。

畢業於嘉義大學的蔡易廷，父親是國小教練父親蔡政育，從小就從爸爸那學來投蝴蝶球的秘訣，但他直到大學才放棄正規投法，學習去掌握這個新球路，希望能走出自己的一片天。

蝴蝶球的握法特殊，因此出手後球幾乎不會轉，球路會隨著氣流產生難以捉摸的變化，讓打者不好去適應。不過所謂「傷敵一千、自損八百」，己方捕手同樣不好去接捕這種球，而且過慢的擺臂方式，也會給對方跑者更多可趁之機。