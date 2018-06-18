地方萬花筒》影／汲取午時水　今年若錯過　就得再等一年

埔心鄉聖玄會媽宮總幹事陳樹興表示，每年端午節他們都會來清水岩寺取水，宮廟神明指示，需要利用午時水作為「藥引」或為符咒加持，所以要取用的午時水量很多，因為一年只有這一天，因此他們一次至少要取15桶，0公升的水，尤其是，取水的時間不能馬虎，一定要算準，18日一早8點就前來排隊。

傳說端午節中午11點15分到下午1點15分時從井中取得的「午時水」，有驅凶避煞的效果。彰化縣社頭鄉清水岩寺的「甘露泉」18日午時一到依舊排起人龍，民眾穿著雨衣提著水桶，熱鬧的場面令人嘖嘖稱奇，廟方特別提醒民眾，將午時水取回後，切記煮沸後才能飲用。



▲社頭鄉清水岩寺「甘露泉」端午節午時，湧入許多民眾拿著水桶大排長龍等候汲取午時水。 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

清水岩寺管理委員會總幹事陳慶福表示，相傳端午節是一年之中陽氣最重的一天，如果在端午節午時取午時水，有驅邪、解厄、去時疫等功效，清水岩寺的「甘露泉」端午節都開放供民眾取午時水，吸引大批民眾自備各種容器取水。



▲社頭鄉清水岩寺「甘露泉」端午節午時，湧入許多民眾拿著水桶大排長龍等候汲取午時水。 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

陳慶福指出，清水岩寺的「甘露泉」來自八卦山脈的天然湧泉，有兩百餘年歷史，較特別的是有很多宮廟取回去做藥引，而取午時水並無特別禁忌，不過現場人多時呼籲民眾要依序排隊，不要爭先恐後，畢竟心誠則靈。



▲社頭鄉清水岩寺「甘露泉」端午節午時，湧入許多民眾拿著水桶大排長龍等候汲取午時水。 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

遠從彰化市而來的俞姓民眾說，「午時水洗目睭，金到若烏鶖」、「喝午時水卡贏補藥吃三年」（台語），相傳長輩或身體不好的人，取用午時水可消災保平安，因此特別過來取水。員林市唐姓民眾第一次來取水，他聽說午時水對健康有益，「南彰化好像只有這裡有」所以特地來取水，也有民眾一次扛好幾桶回家，陳姓民眾說，可以分送給身邊需要的親朋好友。



▲社頭鄉清水岩寺「甘露泉」端午節午時，湧入許多民眾拿著水桶大排長龍等候汲取午時水。 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

陳慶福說，相傳端午節是一年之中陽氣最重的一天，午時（上午11點到下午1點）又是一天之中陽氣最盛的時辰，端午節午時所取的午時水是「極陽水」，午時水的用途廣泛，有人用來喝、洗澡，或是小孩受到驚嚇、放在家中鎮宅，也可避邪制煞，午時水無論晴雨天都可驅凶避邪，民眾將午時水取回後，切記煮沸後才能飲用。



▲社頭鄉清水岩寺「甘露泉」端午節午時，湧入許多民眾拿著水桶大排長龍等候汲取午時水。 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）