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中央社

玉龍泉缺水 鹿野永安村取午時水取消

中央社2018/06/18 15:00
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣18日電）儘管台東連續3天下雨，鹿野鄉永安村玉龍泉依然乾涸，有45年歷史的端午節取午時水習俗今年停辦，也是繼98年、104年後第3次停辦。當地民眾研判，要一個月後才會泉水湧出。

台東縣鹿野鄉永安村每年端午節的全村取午時水習俗，已成為台東縣端午節的主要活動，不僅吸引台東縣民前往取水，其他縣市民眾也會在當天趕到台東取水。

今天中午民眾前往玉龍泉取水當場傻眼，出水處乾涸積滿了落葉。遠從高雄而來的陳姓民眾還特別準備2個桶子，他說，早聽聞永安村勝安宮前的玉龍泉取午時水的故事，這次趁著連續假到台東旅遊，想帶一些午時水回家，沒想到無水可取，很納悶「台東這幾天不是都下雨嗎？水到哪裡去了？」

永安社區發展協會總幹事廖中勳表示，玉龍泉位於斷層破裂帶，地下水從破裂帶湧出，鹿野地區從去年底就少雨，4月中旬玉龍泉就斷水了；雖然這幾天下雨，研判雨水尚未到達地下水層，因此玉龍泉仍舊無水，村民決定取消今年的取午時水活動，預估一個月後泉水才會湧出。

當地耆老表示，民國62年永安聖安宮興建時，三太子忽然起駕附身，指示廟前有「龍吐水」，村民走到溪谷果然發現一處自然湧泉，也就是現在的玉龍泉。3年後廟宇完工，村民取「玉龍泉」水保平安，往後每年端午，村民都會到此取午時水，習俗延續至今。

「玉龍泉」的午時水潔淨，有父母會拿來配合煮草藥擦拭小孩的皮膚病；或是相傳小朋友不好養，也可以午時水擦拭身體，一般人煮來喝則可保平安，午時水可以放整年不會壞。

永安村每年的端午節取午時水的習俗已延續45年，曾在民國98年因乾旱、104年的出水量不足停辦，今年是第3次停辦。(編輯:孫承武)1070618

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