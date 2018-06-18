玉龍泉缺水 鹿野永安村取午時水取消

（中央社記者盧太城台東縣18日電）儘管台東連續3天下雨，鹿野鄉永安村玉龍泉依然乾涸，有45年歷史的端午節取午時水習俗今年停辦，也是繼98年、104年後第3次停辦。當地民眾研判，要一個月後才會泉水湧出。

台東縣鹿野鄉永安村每年端午節的全村取午時水習俗，已成為台東縣端午節的主要活動，不僅吸引台東縣民前往取水，其他縣市民眾也會在當天趕到台東取水。

今天中午民眾前往玉龍泉取水當場傻眼，出水處乾涸積滿了落葉。遠從高雄而來的陳姓民眾還特別準備2個桶子，他說，早聽聞永安村勝安宮前的玉龍泉取午時水的故事，這次趁著連續假到台東旅遊，想帶一些午時水回家，沒想到無水可取，很納悶「台東這幾天不是都下雨嗎？水到哪裡去了？」