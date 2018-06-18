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花博楷模創生館　無柱漂浮意象建築吸睛

記者柳榮俊／台中報導2018/06/18 15:37
▲豐原葫蘆墩園區「楷模創生館」，採可回收鋼材作桁架，碳化木材為表皮，可遮陽避雨、抵震抗強風，展現生態、生產、生活的花博GNP三元素精神（圖／經發局提供 , 2018.6.18)
▲豐原葫蘆墩園區「楷模創生館」，採可回收鋼材作桁架，碳化木材為表皮，可遮陽避雨、抵震抗強風，展現生態、生產、生活的花博GNP三元素精神（圖／經發局提供 , 2018.6.18)

台中花博各園區展館積極設置中，其中，豐原葫蘆墩園區「楷模創生館」由經發局與4家中區創業楷模企業合作興建，屋頂長63公尺，是一座完全不靠柱子支撐的飄浮意象建築；材料採可回收鋼材作桁架，碳化木材為表皮，可遮陽避雨、抵震抗強風，展現生態、生產、生活的花博GNP三元素精神。館內展示結合產業與藝術，讓遊客欣賞花卉之美，也同步感受企業奮鬥精神。

經發局表示，豐原葫蘆墩園區的「楷模創生館」由設計師謝昆霖設計，造型為拔地而起撐起一片天，在空中形成懷抱的姿態，象徵創業的堅毅；建築從地面一路往空中爬升不斷旋轉的造型，代表創業家面對挑戰，靠著實力與毅力扭轉乾坤，勇往直前的精神。

楷模創生館將由金瑞瑩工業股份有限公司、光昱金屬有限公司、清新溫泉飯店、歐都納股份有限公司等4家創業楷模企業參與打造，採用可回收的鋼材作桁架、碳化木材作為表皮，打造沒有柱子支撐且總長度63米屋頂的飄浮式建築。

中區創業楷模聯誼會會長金瑞瑩、工業股份有限公司董事長黃進興指出，楷模創生館建築結合台中花博GNP精神，以及企業的產業Industry、生活Living、產品Product理念，分成自然律動、溫泉情境、群行登高、人文金飾等四項主題，連結飾品、運動、溫泉、韻律椅等四項產業，萃取各別企業精神後，以一系列體驗裝置，進行聯合藝術作品策展。期待透過花博，讓國際感受台灣中小企業精神。

關鍵字台中花博葫蘆墩園區溫泉
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