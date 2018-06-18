花博楷模創生館　無柱漂浮意象建築吸睛

台中花博各園區展館積極設置中，其中，豐原葫蘆墩園區「楷模創生館」由經發局與4家中區創業楷模企業合作興建，屋頂長63公尺，是一座完全不靠柱子支撐的飄浮意象建築；材料採可回收鋼材作桁架，碳化木材為表皮，可遮陽避雨、抵震抗強風，展現生態、生產、生活的花博GNP三元素精神。館內展示結合產業與藝術，讓遊客欣賞花卉之美，也同步感受企業奮鬥精神。

經發局表示，豐原葫蘆墩園區的「楷模創生館」由設計師謝昆霖設計，造型為拔地而起撐起一片天，在空中形成懷抱的姿態，象徵創業的堅毅；建築從地面一路往空中爬升不斷旋轉的造型，代表創業家面對挑戰，靠著實力與毅力扭轉乾坤，勇往直前的精神。