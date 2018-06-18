端午節消災解厄 大甲鐵砧山劍井取午時水

（中央社記者郝雪卿台中18日）相傳端午節到大甲鐵砧山劍井取午時水可以消災解厄，台中市風景區管理所今天在鐵砧山舉辦取午時水活動，還未到午時就已經湧入大批民眾等待取水，祈求一整年平安。

市府表示，相傳每年端午節是一年當中陽氣最盛、能量最強的時候，所以民間盛傳「午時水」能消災解厄保平安；而富有傳奇色彩的鐵砧山劍井，據說是明末將領鄭成功率兵行經鐵砧山，被敵軍圍困，全軍無水可用，鄭成功誠心祈水後，將寶劍插地，立即劍入泉湧，成為劍井地名的由來。

台中市風景區管理所今天在鐵砧山舉辦端午節取「午時水」活動，準備500瓶午時水紀念瓶分送給民眾，並安排表演團體及街頭藝人與民眾互動，還有劍井傳奇有獎徵答、午時立蛋等遊戲。