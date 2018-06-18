NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈古坑服務區　包粽送蕉慶端午牡丹水庫放水　下游民眾遠離河床凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

端午節消災解厄 大甲鐵砧山劍井取午時水

中央社2018/06/18 15:09
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者郝雪卿台中18日）相傳端午節到大甲鐵砧山劍井取午時水可以消災解厄，台中市風景區管理所今天在鐵砧山舉辦取午時水活動，還未到午時就已經湧入大批民眾等待取水，祈求一整年平安。

市府表示，相傳每年端午節是一年當中陽氣最盛、能量最強的時候，所以民間盛傳「午時水」能消災解厄保平安；而富有傳奇色彩的鐵砧山劍井，據說是明末將領鄭成功率兵行經鐵砧山，被敵軍圍困，全軍無水可用，鄭成功誠心祈水後，將寶劍插地，立即劍入泉湧，成為劍井地名的由來。

台中市風景區管理所今天在鐵砧山舉辦端午節取「午時水」活動，準備500瓶午時水紀念瓶分送給民眾，並安排表演團體及街頭藝人與民眾互動，還有劍井傳奇有獎徵答、午時立蛋等遊戲。

台中市觀光旅遊局指出，大甲鐵砧山是充滿歷史文化故事、適合休閒觀光及運動的風景區，除了劍井，沿著劍井旁的步道至國姓廟及鄭成功紀念館都是風景區內著名歷史景點。

觀旅局表示，大甲鐵砧山遊客中心旁今年初增設親子共樂的露營區，近期也爭取到中央補助計畫，將雕塑公園整建成親子探索遊憩區，同時預計在今年底完工的鐵砧山挑戰型自行車道建置工程將可串聯各景點，期望打造鐵砧山成為「探索山丘」，以人文歷史及運動野營為主題，結合清水鰲峰山成為台中的「海線雙丘」。（編輯：劉政權）1070618

NBA詹姆斯動向不明 歐尼...中市工人從電梯墜落 搶救...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan