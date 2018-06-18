NBA詹姆斯動向不明 歐尼爾：不須求冠轉隊

（中央社克里夫蘭18日綜合外電報導）前美國職籃NBA球星歐尼爾表示，他希望克里夫蘭騎士主將詹姆斯不要重蹈他在職業生涯末期的覆轍，換句話說，就是不要為了尋求更多總冠軍而不斷轉隊。

歐尼爾（Shaquille O'Neal）15日向體育頻道ESPN表示：「我職業生涯末期的問題，是我想讓所有人閉嘴，而且我很貪心（想贏得更多冠軍）。」

「在我拿下3座冠軍後，所有人都說我沒辦法再拿1座，所以我奪下第4冠，但得到第4冠後，他們又說我不能再拿1座，所以我就為了冠軍迅速轉隊，輾轉到鳳凰城太陽、克里夫蘭騎士、波士頓塞爾蒂克。」