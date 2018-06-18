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中央社

NBA詹姆斯動向不明 歐尼爾：不須求冠轉隊

中央社2018/06/18 15:03
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社克里夫蘭18日綜合外電報導）前美國職籃NBA球星歐尼爾表示，他希望克里夫蘭騎士主將詹姆斯不要重蹈他在職業生涯末期的覆轍，換句話說，就是不要為了尋求更多總冠軍而不斷轉隊。

歐尼爾（Shaquille O'Neal）15日向體育頻道ESPN表示：「我職業生涯末期的問題，是我想讓所有人閉嘴，而且我很貪心（想贏得更多冠軍）。」

「在我拿下3座冠軍後，所有人都說我沒辦法再拿1座，所以我奪下第4冠，但得到第4冠後，他們又說我不能再拿1座，所以我就為了冠軍迅速轉隊，輾轉到鳳凰城太陽、克里夫蘭騎士、波士頓塞爾蒂克。」

路透社報導，歐尼爾2000年到2002年在洛杉磯湖人建立3連霸王朝，他生涯最後一次總冠軍則是2006年在邁阿密熱火奪下。

詹姆斯（LeBron James）可以動用選擇權跳脫合約，並於今年夏天成為自由球員，他2007年率領騎士打進總冠軍賽，但被聖安東尼奧馬刺以4比0橫掃。

他在2011年轉隊到熱火，並連續4個球季打進總冠軍賽，且贏得2座冠軍。

詹姆斯之後再回到騎士，率領球隊連4季闖入總冠軍賽，期間拿下1冠，這4年的冠軍戰對手都是金州勇士。

歐尼爾說：「現在他的心態可能是：我想要搶在柯瑞（Stephen Curry）之前拿下第4冠，這可能是他現在的心態，但如果我是他，我不會想追逐第4、5、6冠，因為這已經不重要了。」

「他已是傳奇人物，人們會討論他和傳奇巨星喬丹（Michael Jordan）誰是最強球員。」（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1070618

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