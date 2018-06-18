「華山分屍」凶手私生活淫亂　小三前天才產1子

新北市新店區一名 30 歲的高姓女子，上（ 5 ）月 31 日向家人告知外出，卻從此音訊全無。家屬焦急尋人，發現高女失蹤隔日還到華山文創園區參加座談會，此後便下落不明。警方透過監視器畫面循線找到曾與高女會面的陳姓男子，陳男坦承殺害高女，並棄屍在陽明山山區。案情曝光後，凶手陳男遭起底已婚生子，私生活卻淫亂不已，陳男的小三甚至前天才剛替他生下一名孩子。

1 日下午高女前往華山文創園區參加座談會，會後和一群人離場，自此 10 多天音訊全無、下落不明。家屬急著在網路上 Po 文找人，卻始終尋不著高女。警方透過監視器畫面循線找到失蹤期間曾與高女會面的 37 歲陳姓射箭教練，陳男坦承殺害高女。