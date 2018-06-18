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「華山分屍」凶手私生活淫亂　小三前天才產1子

社會中心／台北報導2018/06/18 15:33
▲凶嫌陳男遭起底已婚生子，私生活卻淫亂不已，陳男的小三甚至前天才剛替他生下一名孩子。（圖／翻攝自臉書）
▲凶嫌陳男遭起底已婚生子，私生活卻淫亂不已，陳男的小三甚至前天才剛替他生下一名孩子。（圖／翻攝自臉書）

新北市新店區一名 30 歲的高姓女子，上（ 5 ）月 31 日向家人告知外出，卻從此音訊全無。家屬焦急尋人，發現高女失蹤隔日還到華山文創園區參加座談會，此後便下落不明。警方透過監視器畫面循線找到曾與高女會面的陳姓男子，陳男坦承殺害高女，並棄屍在陽明山山區。案情曝光後，凶手陳男遭起底已婚生子，私生活卻淫亂不已，陳男的小三甚至前天才剛替他生下一名孩子。

1 日下午高女前往華山文創園區參加座談會，會後和一群人離場，自此 10 多天音訊全無、下落不明。家屬急著在網路上 Po 文找人，卻始終尋不著高女。警方透過監視器畫面循線找到失蹤期間曾與高女會面的 37 歲陳姓射箭教練，陳男坦承殺害高女。

據悉，兩人相識約 1 個月時間，已婚的陳男曾試圖追求高女，卻踢到鐵板求歡失利，案發當日疑性侵不成竟將高女掐死，伴屍 3 日後又將高女遺體以菜刀分屍成 7 大塊，帶往陽明山山區棄屍。

警方調查指出，陳男私底下男女關係相當複雜，已婚了卻仍濫用「教練」身分在外拈花惹草，一名疑似陳男的小三指控，前天才剛替他產下一子，並在社群網站貼文痛批「不負責任的男人！射後不理，始亂終棄」，行為令人不禁直搖頭。


▲高女遇害前被監視器拍下的身影。（圖／翻攝自臉書）

關鍵字華山分屍分屍案凶手淫亂小三殺人棄屍
分屍案疑有共犯　女吐警口水阻辦案

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