找到了！登山老鳥南插天山獲救

桃園市政府消防局於06月15日12時47分接獲高姓民眾報案，稱其李姓朋友14日5時左右攀登復興區南插天山，原約定於15日8時左右返回南插登山口，但高姓友人卻始終未見登山者蹤影，轉向消防及警方請求協助救援。消防局獲報後於13時25分出勤搜救，出動消防人員、義消、員警、林務局及迅雷、盤石等民間救援團體共計152人次實施搜救。

61歲的李姓男子這個月14日獨自挑戰南插天山，卻在南插天山折返口迷路。李男是一位登山老手，卻因為大意陷入危機。經消防局投入搜救，李姓男子也憑著自己登山經驗，中於在今(18)日6時10分自行下山至阮爸露營區向民眾求援，目前身體狀況良好意識清楚生命徵象穩定。



▲消防局指出南插天山因海拔高、地形複雜，路徑蜿蜒崎嶇難行且天候不佳，對於搜救人員造成相當困難及危險。（圖／桃園市消防局提供 , 2018.06.18）

消防局指出南插天山因海拔高、地形複雜，路徑蜿蜒崎嶇難行且天候不佳，對於搜救人員造成相當困難及危險，惟搜救過程中61歲李姓走失者16日14時25分、15時05分別發出簡訊訊息給家屬及17日2時33分加入line通訊軟體，消防局獲知立即向中華電信業者，查詢失蹤者最後發話位置資料，提供消防人員實施座標定位，同時為取得失蹤者位置消防人員也試圖如何利用line通訊軟體告知失蹤者如何利用手機定位及加入好友等方式聯繫，17日凌晨2時33分李姓失蹤者終於加入搜救line群組讓搜救人員人心振奮，再度向中華電信業者查詢發話位置後，立即調派現場搜救人員全力投入搜救，而失聯者也因加入搜救群組獲悉大家都在尋找，燃起求生意志；空勤總隊直升機也加入搜救。



▲空勤總隊直升機也加入搜救。（圖／桃園市消防局提供 , 2018.06.18）

第四大隊大隊長黃世忠表示南插天山位於自然保護區，沿途景色優美、以及神木區的巨木參天景致宜人，因此吸引登山客擅自入山，但是有下列注意事項特別提醒登山者：1.進入保留區時務必向林務局提出申請許可，同時強調平時民眾進入山區登山活動時，入山要注意時間，以免發生危險。2.事先確認登山裝備務必要準備充足(如保暖衣物、照明設備、定位設備、飲用水、乾糧等)，特別是登山專業GPS、手機下載登山專用APP以利定位及標註軌跡及備用電池。3.登山民眾應攜伴同行入山，事先確認登山裝備務必要準備充足，以避免發生危險。



▲李姓登山民眾靠著攜帶的飲水和乾糧在山上度過5天4夜，終於和搜救人員聯繫上進而獲救。（圖／桃園市消防局提供 , 2018.06.18）