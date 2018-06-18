南屯端午穿木屐、躦鯪鯉　熱鬧登場

台中市南屯特有的「穿木屐、躦鯪鯉」，是划龍舟之外最具端午特色的文化活動之一。今年端午木屐節，結合踩街、趣味競賽、親子遊藝、繪本故事演出及木屐舞蹈表演等，今(18)日在南屯區萬和宮前廣場及南屯老街盛大展開。副市長張光瑤為上午的請神儀式揭開序幕，下午踩街活動則由市長林佳龍帶領踩街隊伍從萬和宮前廣場出發，讓各地民眾體驗一個最特殊的端午盛會。
南屯端午木屐節活動從中午12時延續到下午17時，除了安排趣味競賽、親子活動、踩街活動、木屐舞表演等精彩活動，還提供3000份免費麻芛湯、魚丸湯及粽子供民眾品嚐，吸引大批民眾齊聚萬和宮廣場，現場熱鬧滾滾。市議員何文海、劉士州、朱暖英等人也到場共襄盛舉。
下午4時踩街活動，由市長林佳龍帶領踩街隊伍從萬和宮前廣場出發，經過文昌街、黎明路、南屯路再返回萬和宮。活動由光華高工儀隊及旗隊打頭陣，並結合6隊學校及社區舞蹈團體穿插在隊伍中，營造熱鬧歡騰的氣氛；踩街結束後，精彩的木屐舞表演將接棒登場。
▲請神儀式揭開序幕（圖／市政府提供 , 2018.6.18)
南屯區公所表示，相傳南屯為風水上難得的鯪鯉(穿山甲)穴，穿山甲會協助農民翻土，使農作物豐收，但端午節天氣炎熱容易讓牠昏昏欲睡，因此居民會在端午節當天穿木屐踩踏地面吵醒穿山甲，演變至今，成為全台獨有的「穿木屐、躦鯪鯉」活動。經過市府近4年的宣傳，已成功將這個流傳百年的地區性民俗活動，發展成台中特有且具代表性的端午節活動。
南屯區公所指出，為推廣南屯老街的傳統文化特色，南屯里辦公處也舉辦趣味競賽活動，在南屯老街安排4人木屐競走、小朋友跑跑跑、滾鐵圈、雙人夾球以及成人挑扁擔等傳統節慶競賽；同時在萬和宮前廣場，市府文化局也安排了親子闖關活動。