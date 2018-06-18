南屯端午穿木屐、躦鯪鯉　熱鬧登場

台中市南屯特有的「穿木屐、躦鯪鯉」，是划龍舟之外最具端午特色的文化活動之一。今年端午木屐節，結合踩街、趣味競賽、親子遊藝、繪本故事演出及木屐舞蹈表演等，今(18)日在南屯區萬和宮前廣場及南屯老街盛大展開。副市長張光瑤為上午的請神儀式揭開序幕，下午踩街活動則由市長林佳龍帶領踩街隊伍從萬和宮前廣場出發，讓各地民眾體驗一個最特殊的端午盛會。

南屯端午木屐節活動從中午12時延續到下午17時，除了安排趣味競賽、親子活動、踩街活動、木屐舞表演等精彩活動，還提供3000份免費麻芛湯、魚丸湯及粽子供民眾品嚐，吸引大批民眾齊聚萬和宮廣場，現場熱鬧滾滾。市議員何文海、劉士州、朱暖英等人也到場共襄盛舉。