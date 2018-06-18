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娛樂

複製人女團挑戰澳門塔空中漫步　成員一度缺氧送醫

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/18 15:42
▲大馬女團AMOi-AMOi挑戰澳門塔「空中漫步」。（圖／RED PEOPLE提供, 2018.06.18）
▲大馬女團AMOi-AMOi挑戰澳門塔「空中漫步」。（圖／RED PEOPLE提供, 2018.06.18）

大馬偶像女團「AMOi-AMOi」在呈現作品風格上一向搞怪無極限，大走「複製人路線」，日前赴澳門宣傳，挑戰61層樓高澳門塔空中漫步，四人尖叫指數破表，團員依渟還差點缺氧，非常驚險。


▲成員依渟在挑戰空中漫步時，一度缺氧送醫。（圖／RED PEOPLE提供, 2018.06.18）

「AMOi-AMOi」站上澳門塔，首先挑戰空中漫步，少琦、Stella、依渟三位團員心臟無力冒冷汗、腿軟頭昏症狀陸續出現，團員依渟一度因呼吸急促缺氧，需要中斷錄影叫救護車送醫，最後四人攜手一起度過澳門塔，挑戰成功。接著AMOi-AMOi當中MAY心臟最大顆，挑戰高空彈跳，MAY說：「在跳之前一點都不害怕。」認為一輩子一定要挑戰一次高空彈跳，才會知道失速墜落的感覺。


▲AMOi-AMOi在澳門知名景點「大三巴牌坊」留下合影。（圖／RED PEOPLE提供, 2018.06.18）

接下來「AMOi-AMOi」將展開第二段台灣區宣傳，製作人黃明志大膽翻唱她們的歌曲〈PABO〉，有網友說：「黃明志的聲音『萌到』太可愛了」，但AMOi-AMOi團員MAY大笑說：「好像變態大叔，聲音超甜美，很不習慣。」AMOi-AMOi預告，之後簽唱會將和製作人黃明志一起合唱這首〈PABO〉，希望粉絲能到現場支持。

關鍵字複製人女團amoi-amoi黃明志
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