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中央社

師法以色列模式 國軍準則擬大瘦身

中央社2018/06/18 15:34
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北18日電）國防部將官今天指出，國軍準則承襲美軍，但美台裝備有差異，準則內容大多是考試用的，厚重不易讀，未來應發展輕薄內容提高易讀性，並學習以色列建軍「重計畫、輕準則」模式。

國軍漢光34號演習已於8日落幕，國防部將官指出，未來有5個方向待推行，分別是「兵力結構的調整」、「武器系統的籌獲」、「教令、準則的發展」、「發展聯合作戰計畫」及「做好聯合作戰訓練」。

將官指出，兵力結構調整並非裁軍，而是依台灣整體防衛構想調整組織，讓非戰鬥部隊與作戰任務銜接；武器裝備籌獲，則是搭配防衛構想，優先採購陸軍精準武器，因為陸軍並不需要「打得遠」的，因此著重機動、準確。

教令、準則的發展部分，將官認為，台灣的準則都是承襲美軍，而且大多是考試用的，但不見得全然適合台灣，未來應自行發展輕薄、易讀性高的準則，並學習以色列軍的「重計畫、輕準則」，精簡原本厚重的準則。

至於「發展聯合作戰計畫」及「做好聯合作戰訓練」，將官指出，這次漢光演習中，除了強調真實外，例如在北部反登陸作戰的課目中，就出動空中戰機、地面裝甲部隊迎戰敵軍，盡可能在演練中模擬真實戰況，也能訓練各軍種參謀、指揮能力，讓各兵種不再是「分開演練」。

將官也認為，「兵力結構的調整」與「武器系統籌獲」2部分涉及政治等複雜的問題，想要革新改變確實有難度；但其餘的部分是國軍現階段就可以著手改變，不過創新思維容易、揚棄舊思維難，該怎麼推動，還有待溝通與討論。（編輯：楊凱翔）1070618

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