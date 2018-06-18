南韓外長：爭取年內發表終戰宣言

（中央社記者姜遠珍首爾18日專電）南韓外交部長康京和今天就發表朝鮮半島終戰宣言時機表示，南韓政府目標是爭取今年內推動，但具體時間和方式可彈性考慮。

南韓聯合新聞通訊社報導，康京和在上任一週年記者會中表示，韓美已就此密切磋商，北韓和美國領導人也在討論這個問題。

報導指出，北韓與美國高峰會後發表聯合聲明，再次確認南北韓簽署「板門店宣言」內容，美國的意志十分明確。

她強調，曾與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通電話，蓬佩奧希望儘快與北韓坐下來談。

對於解除對北韓的制裁，康京和表示，在北韓採取實質性非核化措施之前，需維持制裁，這點韓美立場相同。