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中央社

自美進口大增 日本5月轉貿易逆差

中央社2018/06/18 15:56
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社東京18日綜合外電報導）今天公布的官方數據顯示，拜進口美國飛機金額大增之賜，5月日本轉為貿易逆差。不過專家表示，這只是暫時效應，與持續的貿易緊張並無關聯。

根據日本財務省公布的數據，5月日本進口額較去年同月躍增14.0%，出口額則成長8.0%，這使得淨貿易赤字達到5783億日圓（約新台幣1579億元）。

日本5月貿易逆差規模幾乎是去年同期的3倍，且一反3月和4月連續呈現貿易順差。

農林中金總合研究所首席經濟學家南武志表示：「貿易赤字來自從美國進口額大增。」他指出，5月日本採購的美國飛機金額翻增3倍。

南武志還說，原油價格勁揚，使得日本進口額上升。「這只是暫時性成長，和貿易政策無關。」儘管華府採取越來越偏向保護主義的貿易政策，他仍排除日本擴大採購美國產品的可能性。

南武志告訴法新社：「日本出口將持續一段時間成長，但我們應謹慎看待保護主義行動，和強健的美國經濟可能放緩，以及美國升息之下新興市場情況如何。」

5月日本自美國進口額較去年同月大增近20%，使得政治上敏感的對美貿易順差規模縮減17.3%。

日本對最大貿易夥伴中國的貿易赤字則下滑10.4%，因出口額成長13.9%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070618

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