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中央社

華山草原女分屍案 警逮一男搜山尋獲屍塊

中央社2018/06/18 16:00
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北18日電）北市華山草原發生分屍案，一名37歲陳姓男子於5月31日疑因求歡不成，涉嫌徒手將30歲高姓女子勒斃，事後持刀分屍成7袋並棄置於雙北市山區，警方今天搜山已尋獲多數屍塊。

台北市警察局中正第一分局今天召開記者會，副分局長汪大宇表示，居住於新北市的高女透過臉書認識從事藝文工作的陳男，她在5月31日告知家人外出後，便前往北市華山草原和一群友人相聚，隨後即失聯。

高女家人於6月1日急忙向新北市警察局新店分局通報失蹤，緊接著又在6月3日向台北市警察局中正一分局報案請求協尋。

北市警方獲報後，立即擴大調閱周邊監視器及訪查相關友人循線追查，發現高女最後身影是在5月31日下午5時許在北市紹興北街一家超商內領款，隨即就轉往華山草原的陳男工作室，之後均未見高女行蹤。

高女家屬報案後首週，北市警方就鎖定曾從事過壽險業和超商店員工作的陳男涉案重大，經搜集相關線索及情資後，於昨天傳喚陳男到案說明。

陳男供稱，他和高女在5月31日深夜於工作室小木屋飲酒後，他向高女求歡遭拒，憤而徒手將高女勒斃；隨後再於6月3日持15公分長的魚刀肢解屍體，用塑膠袋裝成7袋，6月4日騎機車載往雙北市交界山區丟棄。

警方今天出動大批人力前往陽明山和金山地區搜索，已搜獲多數屍塊，僅剩左、右手臂仍未找到，同時在陳男的華山草原工作小木屋內找到高女遺留的個人筆電。

目前警方仍持續搜索，並針對相關跡證送驗，同時不排除是否有共犯，將持續追查以釐清案情。（編輯：李亨山）1070618

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