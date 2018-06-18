端午節搞創意 新加坡推三姑六婆粽

（中央社記者黃自強新加坡18日專電）今天是端午節，不是新加坡的國定假日，不過，星國餐館仍推出各式各樣肉粽，滿足饕客味蕾，不僅有狗不理肉粽、麻辣肉粽，甚至也有三姑六婆粽，用創意肉粽搶客。
隨著時代進步，新加坡華人餐館開始玩創意肉粽，今年有餐館或市集商家推出饒富趣味名字的肉粽，諸如狗不理肉粽、麻辣肉粽、三姑六婆粽、鰻魚粽、五穀米猴頭菇粽、五穀海味紫米粽等，各有不同的創意。
新加坡業者表示，三姑六婆粽，多半是取其諧音，餡料自然有香菇、帝王菇與口蘑，也包括鹹蛋黃、綠豆與栗子等不同口味內餡，希望讓食客品嚐多元的好味道。
端午節是華人重要的紀念節日，新加坡雖然沒把端午節列為國定假日，但新加坡人仍利用今天午休時間到咖啡店、巴剎等用餐場所，吃肉粽解饞。
新加坡華人眾多，祖先多半是來自中國福建或廣東等省的移民，端午節吃粽子的習俗流傳至今，市場上不乏成串的福建肉粽、廣東的鹹水粽、潮州粽，也有小朋友愛吃的豆沙粽。
南洋風味的娘惹粽，也是星馬一帶相當普遍的肉粽，這種粽子的內餡獨特，老一輩新加坡人多半用芫荽粉香料佐以醬油、及醃製瘦肉等不同口味祕方，用冬瓜條混炒後去除油膩，爽口有甜味，再把斑蘭汁澆淋其中，讓斑蘭汁的香氣透過蒸粽過程，完全滲入糯米之中，南洋風味的粽香四溢。（編輯：郭中翰）1070618