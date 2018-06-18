端午節搞創意 新加坡推三姑六婆粽

（中央社記者黃自強新加坡18日專電）今天是端午節，不是新加坡的國定假日，不過，星國餐館仍推出各式各樣肉粽，滿足饕客味蕾，不僅有狗不理肉粽、麻辣肉粽，甚至也有三姑六婆粽，用創意肉粽搶客。

隨著時代進步，新加坡華人餐館開始玩創意肉粽，今年有餐館或市集商家推出饒富趣味名字的肉粽，諸如狗不理肉粽、麻辣肉粽、三姑六婆粽、鰻魚粽、五穀米猴頭菇粽、五穀海味紫米粽等，各有不同的創意。

新加坡業者表示，三姑六婆粽，多半是取其諧音，餡料自然有香菇、帝王菇與口蘑，也包括鹹蛋黃、綠豆與栗子等不同口味內餡，希望讓食客品嚐多元的好味道。