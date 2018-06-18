超人特攻隊2 破北美動畫片首週票房紀錄

「超人特攻隊2」敘述巴家（Parr）5口的故事：媽媽彈力女超人巴荷莉（Helen）被賦予任務，要讓隱身的超級英雄們重見天日，丈夫超能先生巴鮑柏（Bob）則開始日復一日的學當家庭主夫。

這是動畫片在美加首映創下的最高票房紀錄，「超人特攻隊2」輕易扳倒2016年同屬迪士尼-皮克斯（Disney-Pixar）動畫片「海底總動員2：多莉去哪兒」（Finding Dory）的首週票房1.35億美元。

他們的孩子巴小倩（Violet）、巴小飛（Dash）和寶寶小傑（Jack-Jack）也重回大銀幕，3人將嶄露破壞力強大的超能力。

票房排名第2的是女版「瞞天過海」（Ocean's 8），據北美院線聯盟（Exhibitor Relations）統計，繼首週大賺後，本週吸金1960萬美元。

超人氣女星珊卓布拉克（Sandra Bullock）率領的全明星卡司包括凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、蕾哈娜（Rihanna）和海倫娜波漢卡特（Helena Bonham Carter）等人。華納兄弟（Warner Bros）這部「瞞天過海：八面玲瓏」是好萊塢繼「魔鬼剋星」（Ghostbusters）後，最新一次嘗試把清一色男性卡司改由女力擔綱。

珊卓布拉克在片中演出大盜丹尼歐遜（DannyOcean）的妹妹黛比歐遜（Debbie Ocean）一角，集合一幫各懷武功的女性，計劃在紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）完成近乎不可能成功的鑽石搶案。

成人喜劇「貼背戰」（Tag）上映首週票房衝到第3，撈進1460萬美元。本片描述一群童年時期好友，橫跨數十年玩跨國抓人遊戲，情境有時詭異到不行。由喬漢姆（Jon Hamm）和傑瑞米雷納（Jeremy Renner）領銜主演。

票房第4名是迪士尼出品的「星際大戰外傳：韓索羅」（Solo: A Star Wars Story），進帳910萬美元，北美票房累計近達2億美元。

票房高居第5名的是英雄電影「死侍2」（Deadpool2），880萬美元入袋。

票房排名第6到第10為：「宿怨」（Hereditary），700萬美元；「超級蒼蠅」（Superfly），630萬美元；「復仇者聯盟3：無限之戰」（Avengers: InfinityWar），530萬美元；「漂流」（Adrift），210萬美元；「高年級姐妹會」（Book Club），185萬美元。（譯者：梁元齡/核稿：羅苑韶）1070618