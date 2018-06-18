劍湖山第七屆痛漫祭　「東離件遊記」奪冠

端午三天連假，劍湖山世界除推出好玩的水陸設施體驗，更結合第七屆的痛漫祭主題活動祭出相關優惠，18日更是在載歌載舞日本聲優揭開痛漫祭決賽序幕；來自台北的賴小姐說，參加Cosplay已十年，從一九九五年開始至今，覺得參與人數越來越多且服裝多元，尤其來到雲林，布袋戲氛圍就更顯濃郁；雖然每次參加活動光是服裝等準備，就要耗費二個月時間，不過感覺很值得。

古坑劍湖山世界歡慶端午，舉辦第七屆痛漫祭Cosplay大賽，吸引國內及日本、韓國偶戲愛好者，共14組報名參賽，由東離件遊記奪冠，亞軍是史瑞克神仙教母，季軍是亂馬1/2，最佳人氣王是史瑞克神仙教母。

尤義賢指出，痛漫祭活動每年都有新的元素加入，包括Coser遊行盛會、痛車展、動漫美食及原創動漫與民眾互動外，更重金邀請知名舞蹈「極樂淨土」的編舞者みうめ(Miume)熱情開跳，以及多位知名動漫聲優歌手輪番熱情開唱，達到布袋戲結合產業的多元文化宣揚效果。

尤義賢表示，台灣的Cosplay文化自1990年起源發跡，起今已20年餘，其「台灣Cosplay藝術推廣協會」成員的劍湖山王子飯店，也舉辦過數屆的WCS（世界Cosplay高峰會）台灣代表選拔賽和痛漫祭；今年的第七屆Cosplay總決賽，是由紅遍兩岸的知名大師級席珍、綠葉、紅月司和自香港小桃、韓國EKi等多位知名Coser但任評審委員，經評審由東離件遊記奪冠，亞軍是史瑞克神仙教母，季軍是亂馬1/2，最佳人氣王也由第二名的史瑞克神仙教母曩括。