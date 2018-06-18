〈觀察〉工業富聯FII漲停板僅3根的啟示

鴻海董事長郭台銘念茲在茲的，就是實體經濟才是經濟核心，FII 主要業務涵蓋鴻海最精華的獲利項目，包括蘋果 (AAPL-US)iPhone 組裝，因此鴻海將與蘋果相關的零組件業務切割給 FII，讓 FII 得以在中國 A 股掛牌，藉此展現鴻海製造的能耐。

鴻海 (2317-TW) 旗下子公司工業富聯 (FII)(601130-SH) 赴中國 A 股掛牌，毫無疑問是台股今年最重要的大事之一，其中以 36 天時間刷新中國新股 IPO 審核紀錄，被外界以光速形容；掛牌後卻也拉出短短 3 根漲停板就宣告蜜月行情結束，申核到掛牌都寫紀錄，而其背後的意義，就是傳統製造業已不是市場潮流。

也因 FII 業務與蘋果有關，因此不少中國券商相當看好蜜月行情，紛紛預估能夠拉出幾根漲停板，一般預料，至少可維持今年 A 股新股平均表現，也就是至少 7 根漲停，甚至預估可拉出 10 根以上的券商大有人在。如今答案揭曉，FII 最後僅拉出 3 根漲停板，還遠低於今年 A 股新股平均漲停板。

其實分析中國股市，投資人對製造業已經沒有那麼大的期待，製造業想要獲得市場青睞，就必須具有獨特性，像是寧德時代，雖然比 FII 晚了一個交易日掛牌，但是掛牌 4 天就順利連續拉出 4 根漲停，表現優於 FII，其中關鍵是寧德時代的產品，是中國最需要的電池，而不是只是單純製造業。

不可諱言，工業富聯 FII 在決定啟動到中國 A 股掛牌時，已讓不少台商的中國子公司也都蠢蠢欲動，但是，從掛牌價的議定，到蜜月行情不如預期，似乎已經說明，實體經濟產業要在 A 股掛牌，不再是靠名氣，重點是要產品具有前景，投資人才會買單，對於接下來有意要掛牌的台商子公司，FII 的表現，將是一個最佳的例證。