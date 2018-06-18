降雨舒緩水情 水利署：樂觀但不敢大意

（中央社記者朱則瑋台北18日電）中南部連日大雨，適時舒緩水情，水利署今天表示，對於水情樂觀但不敢大意，未來降雨情形仍難掌握，假使雨量未達預期，台南市等地區限水措施恐怕還得持續。

台南市、澎湖縣處於一階段限水，高雄市、桃園市及新北市林口區則水情稍緊。不過，上週開始至今連日降雨，有效舒緩水情。由於未來降雨情形仍不明朗，水利署認為水情「惡化機會不大」，但還是要依照中央氣象局預測資料來做評估，降雨量假使不足，限水措施還是得要持續。

水利署副署長王藝峰說，農業用水部分，嘉南平原二期稻作是否休耕，以及何時解除限水措施，水利署每週會跟各單會開會檢討評估；現在氣候變遷令人難以捉摸，降雨狀況不好掌控，水利署會步步為營，全力保持全台工業、農業及個人用水無虞。