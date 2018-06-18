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影／超傻眼！龍舟划一半「斷頭」　奪旗手慘落水中

生活中心／綜合報導2018/06/18 16:37
▲有網友在臉書社團中分享了一段讓人「超傻眼」的龍舟競賽影片。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.6.18）
▲有網友在臉書社團中分享了一段讓人「超傻眼」的龍舟競賽影片。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.6.18）

今（18）日是端午節，全台各地都有龍舟競賽熱鬧舉辦，而有網友一早在臉書社團中分享了一段讓人「超傻眼」的龍舟競賽影片；影片中只見各隊選手賣力地划槳，其中一艘龍舟的奪旗手，趴在龍頭處準備奪旗，不料在奪完旗約 5 秒後，龍頭竟然應聲斷裂，奪旗手就這樣隨之跌入河中，留下船上超錯愕的隊員。


只見奪旗手伸長身軀成功拔完旗，當下龍頭竟突然斷裂，可憐的奪旗手就隨之一同沒入水中。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.6.18）


只見奪旗手伸長身軀成功拔完旗，當下龍頭竟突然斷裂，可憐的奪旗手就隨之一同沒入水中。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.6.18）

根據網友在臉書社團《爆料公社》中所貼出的這段影片可見，畫面中只見選手們奮力划槳，而趴在龍舟前方的奪旗手，也各個挺身拔旗；不料在第一艘、第二艘龍舟先後通過之後，第三艘龍舟也接近旗幟，結果奪旗手伸長身軀成功拔完旗，當下龍頭竟突然斷裂，可憐的奪旗手就隨之一同沒入水中。

所幸後來奪旗手浮出了水面，在一旁待命的橡皮艇也趕緊向前將他救起，並沒有受傷。許多網友看了後，紛紛笑稱：「這代表奪旗手太重，還是龍舟頭太重？」，「龍頭斷裂感覺好不吉利」、「隊員感覺超傻眼的」、「這樣的比賽結果真是讓人永生難忘！」


所幸後來奪旗手浮出了水面，在一旁待命的橡皮艇也趕緊向前將他救起。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.6.18）

據了解，影片中這場比賽是昨（17）日於蘆洲微風運河所舉辦的新北市議長盃龍舟賽，而根據自稱是參賽選手之一的網友回應，其實奪旗手體重只有 64 公斤，根本不會太重，只是龍頭與龍舟是活動式插入的，因此可能是奪旗手重心不穩，才不小心讓龍頭脫鉤掉下，所幸所有人員都平安無事。

關鍵字龍舟端午節斷頭奪旗手傻眼
超傻眼！垃圾場驚現狂奔小雞...

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