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中央社

會見馬雲 馬來西亞總理：歡迎陸企來投資

中央社2018/06/18 16:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北18日電）92歲的馬來西亞總理馬哈地今天在總理府會見阿里巴巴集團董事會主席馬雲。陸媒報導，馬哈地向馬雲表示，歡迎阿里巴巴與中國企業在馬來西亞投資，盼藉此加強馬來西亞與中國的關係。

新浪財經報導，馬哈地一開始就向馬雲表示，希望阿里巴巴幫助當地農民，透過展開英文和馬來語雙語培訓的形式，幫助農產品找到出路，他也希望阿里巴巴透過網路的方式支持馬來西亞農村發展。

馬雲對馬哈地承諾，不少中國企業都有意在馬來西亞投資，阿里巴巴此行「正是代表中國企業而來。」

馬哈地則回應，希望阿里巴巴支持馬來西亞企業出口，並且培訓馬來西亞的企業家。

新浪財經指出，馬來西亞2016年公布的官方數據顯示，馬來西亞中小型企業占全國企業總量的97.3%，達到64萬多個。馬來西亞在經濟結構上對中小企業的依賴，也給了馬來西亞與阿里巴巴的合作契機。

2018年4月，阿里巴巴派出電商專家在馬來西亞9個城市為330家中小企業進行為期兩週的電子商務培訓。

會見結束後，馬雲在吉隆坡為新投入使用的阿里巴巴集團辦公室舉辦剪綵儀式。

報導指出，6月16、17日是馬來西亞的開齋節。馬哈地在節日後的首個工作日將馬雲排在第一位會見，顯示馬來西亞新政府對阿里巴巴的重視。（編輯：陳家倫/翟思嘉）

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