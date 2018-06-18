韓媒：北韓境內核彈設施數千 非核化大挑戰

（中央社記者姜遠珍首爾18日電）南韓媒體今天報導，美國政府當局所掌握到、北韓境內有關核武和飛彈研發設施多達3000個，這勢必對今後美國和北韓推動非核化談判和檢驗造成重大挑戰。

由於北韓境內核彈相關設施逾3000個，設法查核或視察北韓核子和飛彈相關設施的行動，可能遇上困難。

南韓最大晚報「文化日報」今天在頭版以「北韓境內的核子，或飛彈研發相關建築物或設施多達3000個」為標題，引述南韓和美國核心消息人士的話，做出前述報導。

報導說，法國商業SPOT 2衛星於1989年公開北韓寧邊核設施的衛星圖片，但早在7年前，美國情報當局就已掌握北韓寧邊核設施的秘密研發動向，並追蹤北韓的核研發過程。