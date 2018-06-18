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中央社

韓媒：北韓境內核彈設施數千 非核化大挑戰

中央社2018/06/18 16:39
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾18日電）南韓媒體今天報導，美國政府當局所掌握到、北韓境內有關核武和飛彈研發設施多達3000個，這勢必對今後美國和北韓推動非核化談判和檢驗造成重大挑戰。

由於北韓境內核彈相關設施逾3000個，設法查核或視察北韓核子和飛彈相關設施的行動，可能遇上困難。

南韓最大晚報「文化日報」今天在頭版以「北韓境內的核子，或飛彈研發相關建築物或設施多達3000個」為標題，引述南韓和美國核心消息人士的話，做出前述報導。

報導說，法國商業SPOT 2衛星於1989年公開北韓寧邊核設施的衛星圖片，但早在7年前，美國情報當局就已掌握北韓寧邊核設施的秘密研發動向，並追蹤北韓的核研發過程。

報導指出，美國情報人員於1982年就發現北韓在寧邊地區秘密進行核研發，36年來列出可能與核和飛彈有關的設施多達3000個名單。

美國於1989年向北韓周邊國家提供有關情報後，國際社會才曉得北韓秘密研製核武。

報導指出，南韓政府當局透露，北韓核問題成為焦點後，韓美兩國盡最大努力嚴密監視並追蹤北韓的核相關設施。由於北韓核設施屬於敏感問題，難以公布具體確切數據。

報導也說，美國總統川普和北韓國務委員長金正恩可能於本週內通電話，就6月12日新加坡峰會達成協議的相關後續措施展開協商。（編輯：陳惠珍）1070618

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