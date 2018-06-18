興利號擱淺油輪斷裂 船艏移除

這兩艘油輪雖無載運油品，但船艙仍存有作為燃料油的輕柴油共約200公秉，為避免外洩污染海洋生態，船公司昨天派員冒著惡劣海象及天候完成興利號船上存油抽油作業，今天繼續展開勝利號存油抽油作業，待抽油作業完成後，近期將扶正移除船體。

高雄外海14日晚間受熱帶性低氣壓籠罩影響，掀起強風巨浪，巴拿馬籍油輪興利號（SHINE LUCK）和斐濟籍油輪勝利者19號（WINNER19）因而流錨分別擱淺小港區鳳鼻頭漁港北堤及林園區中門坑沙灘，兩艘船上32名受困船員全數獲救。

（中央社記者程啟峰高雄18日電）巴拿馬籍油輪興利號14日擱淺鳳鼻頭北堤，昨天抽完存油後，船體不堪連日浪襲斷裂成兩半，船艏載浮載沉，另一半卡在防坡堤，船公司今天移除船艏，待海象轉好後再移除另半船體。

交通部航港局南部航務中心指出，今天一早獲悉興利號斷裂成兩半，船艏載浮載沉，冒著惡劣海象會同船公司，以大型拖船將斷裂的船艏移除現場，預計傍晚可移泊至高雄港洲際貨櫃中心第二期工程岸際暫置。

航港局南部航務中心表示，興利號仍卡防坡堤的船體約占全船2/3，由於船艙及內部主機等機件緊緊卡在防波堤，加上現場海象不佳，增加移除困難，將待天氣變好後再進行移除。

航港局南部航務中心表示，勝利者19號抽油作業今天可完成大半；這艘油輪雖擱淺沙灘對船體危害較低，但由於現場臨近養殖漁業區，仍請船公司嚴加防範，並加速抽油作業，待海象變好後儘速移除。1070618