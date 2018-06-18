兄弟棄高薪轉戰餐車 堅持簡單食材吃健康

（中央社記者魯鋼駿新竹縣18日電）曾在新竹科學園區工作的張好禮、張宇禮兄弟，因受食安問題影響，放棄高薪，轉戰餐飲，兩人用餐車提供簡易餐點，已獲不少死忠顧客，他們說，要吃得美味又健康，其實不難。

每天清晨，新竹縣竹北市公所前都能看到張氏兄弟的餐車，他們一人手拿鏟子翻煎食材、一人沖泡咖啡，香氣吸引不少人排隊購買，經詢問得知，他們的菜單其實都是一般家庭能自製的料理，堅持選用簡單食材、在地小農栽種的蔬果，有不少死忠顧客。

來自高雄美濃的張好禮與張宇禮，求學時期正是台灣科技業蓬勃發展的年代，因此以「進入竹科」為目標，選擇相關科系就讀，畢業後順利找到工作，先後進入新竹科學園區，成為大家稱羨的「科技新貴」。