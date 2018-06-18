華為高層致澳政府公開信 反駁安全疑慮指控

（中央社雪梨18日綜合外電報導）中國電訊設備大廠華為發表致澳洲政府公開信，表示澳洲輿論指稱華為構成安全風險的看法，是「資訊不足」所致。

就在澳洲準備宣布第五代行動通訊（5G）首次投標案之際，有關華為可能會被排除競標的揣測甚囂塵上。澳洲媒體報導，澳洲情報機構已提出建言，反對讓華為投標。

澳洲和盟邦美國一樣，都擔心華為事實上是由中國政府控制，引發敏感的基礎設施可能落入北京掌控的疑慮。

華為今天向媒體公布澳洲分公司董事長羅德（JohnLord）和兩名董事布朗比（John Brumby）、霍克芮吉（Lance Hockridge）致澳洲政府函。信中表示，「最近有關中國的公眾評論曾提到華為及其在澳洲的角色，引發關於安全疑慮的看法」，「其中許多評論的資訊不足，並無事實根據」。