登革熱境外移入群聚再現 北市確診2例個案

（中央社記者陳妍君台北18日電）台北市政府衛生局今天指出，14日確診2例登革熱個案，經比對，潛伏期與活動地區都是在菲律賓首都馬尼拉，判定為北市今年第2件境外移入群聚登革熱案例。
衛生局發布新聞稿表示，確診的2名個案都是學生、男性，5月30日到6月5日結伴到馬尼拉自由行，其中一人於11日出現發燒症狀，就醫採檢後，13日確診為登革熱陽性。
衛生局進行疫情調查時，發現3名學生同團旅行，另一人12日也出現發燒症狀，立即進行疾病衛教並安排採檢送驗，14日確診登革熱；目前2例個案都在住院隔離中。
衛生局指出，截至昨天，全台登革熱個案共78例。北市23例都是境外移入，以泰國6人最多，菲律賓與馬來西亞各5例、印尼4例，柬埔寨、越南、奈及利亞各一例。
衛生局12日到個案所在校區學生宿舍及個案活動地點周邊，進行病媒蚊密度調查，在超過50公尺外發現積水容器，已當場移除，並開立傳染病源改善通知單，將擇期複查。
為防止疫情擴大，衛生局、環保局偕同校方，展開孳生源清除及化學防治消毒，並提供防蚊液，加強宣導民眾與學生出入校園應加強防蚊措施。
衛生局提醒民眾，若前往登革熱高風險區或流行疫區，應穿著長袖淡色衣褲，並於皮膚裸露處塗抹防蚊液。返國後，自主健康監測14天，若出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛、腹瀉、皮膚紅疹等症狀，應立即就醫，並主動告知旅遊史，以利早期診斷治療。（編輯：梁君棣）1070618