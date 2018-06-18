登革熱境外移入群聚再現 北市確診2例個案

（中央社記者陳妍君台北18日電）台北市政府衛生局今天指出，14日確診2例登革熱個案，經比對，潛伏期與活動地區都是在菲律賓首都馬尼拉，判定為北市今年第2件境外移入群聚登革熱案例。

衛生局發布新聞稿表示，確診的2名個案都是學生、男性，5月30日到6月5日結伴到馬尼拉自由行，其中一人於11日出現發燒症狀，就醫採檢後，13日確診為登革熱陽性。

衛生局進行疫情調查時，發現3名學生同團旅行，另一人12日也出現發燒症狀，立即進行疾病衛教並安排採檢送驗，14日確診登革熱；目前2例個案都在住院隔離中。