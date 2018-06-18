強風暴浪的衝擊下　興利號油輪船艏與船艉斷裂分離

高雄市政府海洋局局長林英斌表示，巴拿馬籍興利號(Shine Luck)油輪及斐濟籍勝利者19號(19 Winner)油輪擱淺案，在行政院海洋委員會海洋保育署、海巡署、交通部航港局，以及高雄市政府的積極應變下，未衍生重大油污染事件。

擱淺在高雄市小港區鳳鼻頭漁港北堤的巴拿馬籍興利號(Shine Luck)油輪，於今(18)日上午，在強風暴浪的衝擊下，船艏與船艉斷裂分離，現場僅剩船艉，船艏部分已由海事公司拖船及台灣港務公司高雄港務分公司所屬拖船協助拖至高雄港洲際貨櫃碼頭，以避免船艏隨意漂流造成航安危險。



▲擱淺在高雄市小港區鳳鼻頭漁港北堤的巴拿馬籍興利號(Shine Luck)油輪。(圖／記者黃守作攝，2018.06.18)

林英斌局長指出，巴拿馬籍興利號(Shine Luck)油輪及斐濟籍勝利者19號(19 Winner)油輪，於14日晚間因強風吹送，分別擱淺在鳳鼻頭北堤及林園中坑門海岸，交通部航港局南部航務中心立即成立海難災害應變小組，高雄市長許立明隨即於15日上午會同海洋委員會海洋保育署及交通部航港局及市府環保局、海洋局等到現場暸解災情，並當場要求相關單位應儘速移除2艘油輪之油料，避免油料外洩污染及影響海域環境生態。

交通部航港局南部航務中心於15日下午召開緊急應變會議，海洋委員會海洋保育署及高雄市政府海洋局均派員出席，並於會中達成共識，先移除該2艘油輪之油料，以避免衍生為重大油污染事件。

當時，許立明市長即表示，因興利號油輪船舷已出現裂縫，故優先移除興利號油輪之油料，16日下午在惡劣海況情形下，自18時35分開始進行油料移除作業，並於17日上午6時完成將第3艙油料抽出，共抽出約120公秉油料，以降低海洋油污染之風險。



▲擱淺在高雄市小港區鳳鼻頭漁港北堤的巴拿馬籍興利號(Shine Luck)油輪全貌。(圖／記者黃守作攝，2018.06.18)

林英斌局長並指出，興利號油輪於18日上午，在強風暴浪的衝擊下，船艏與船艉斷裂分離，由於許立明市長早已明確指示儘快抽除儲油，故未造成重大油污染事件，實為不幸中的大幸。

林英斌局長進一步指出，興利號油輪目前已抽除儲油的斷裂船艏，已由海事公司拖船及台港務公司高雄港務分公司所屬拖船協助，拖至高雄港洲際貨櫃碼頭，以避免船艏隨意漂流造成航安危險。

至於船艉部分，則留在擱淺處，並在現場要求海事公司盡速完成船體移除，其移除過程應注意是否會產生2次污染，並適時圍上攔油索，以防油污染。