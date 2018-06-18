文大宿舍爭議　黃韋鈞：證據攤在陽光下，侯友宜公然說謊

文化大學宿舍爭議迄今未果！民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞質疑，一個要競選400萬人口都市的市長，竟然公然在媒體前面說謊，如果不是想刻意隱瞞，就是在避免將來遭查出任何不法的情事時，預作切割。

國民黨新北市長參選人侯友宜日前在媒體前表示，「文化大學簽約的是又昱公司，跟我無關」、「又昱公司不是用我女兒名字成立的」；黃韋鈞認為，所有的證據都已經指出，99塊門牌、4人擠5坪的文化大學大群館宿舍，是以侯友宜名字命名的「友友投資公司」所興建，負責人由侯友宜的太太任美鈴掛名。