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文大宿舍爭議　黃韋鈞：證據攤在陽光下，侯友宜公然說謊

記者陳志仁／新北報導2018/06/18 18:16
▲黃韋鈞呼籲，請侯友宜不要一推再推，應誠實面對問題，別讓相對弱勢的學生，因侯友宜自己的利益而陷入居住風險之中。（圖／蘇貞昌辦公室提供）
▲黃韋鈞呼籲，請侯友宜不要一推再推，應誠實面對問題，別讓相對弱勢的學生，因侯友宜自己的利益而陷入居住風險之中。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

文化大學宿舍爭議迄今未果！民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞質疑，一個要競選400萬人口都市的市長，竟然公然在媒體前面說謊，如果不是想刻意隱瞞，就是在避免將來遭查出任何不法的情事時，預作切割。

國民黨新北市長參選人侯友宜日前在媒體前表示，「文化大學簽約的是又昱公司，跟我無關」、「又昱公司不是用我女兒名字成立的」；黃韋鈞認為，所有的證據都已經指出，99塊門牌、4人擠5坪的文化大學大群館宿舍，是以侯友宜名字命名的「友友投資公司」所興建，負責人由侯友宜的太太任美鈴掛名。

黃韋鈞說，在與文化大學簽訂15年的鉅額租金合約時，整棟建物又變成在侯友宜2個女兒侯又O、侯昱O名字組合的「又昱公司」，根據經濟部「公司登記資料」顯示公司負責人是侯昱O，擁有2500資本額的公司，且年年得以收取2000萬以上的租金的公司，突然出現在自己女兒名下，侯友宜竟然辯稱不知情？

黃韋鈞強調，文化大學大群館宿舍爆發使用爭議、學生居住安全、購地過程、簽約公平性、疑似成立空殼公司隱匿財產與避稅、及爆發新北市府高官關說等種種的爭議以來，侯友宜從不正面回應問題，僅回答「合法繳稅、問心無愧」，更把所有爭議推到自己妻子身上，過程一再說謊，沒有擔當。

黃韋鈞表示，證據一一攤在陽光下，侯友宜仍然決定繼續說謊，豈是一個競選全國人口最多都市的候選人應有的態度？無疑是將全國民眾當傻子；呼籲「誠實是最好的態度」，侯友宜盡快把所有爭議說清楚，並妥善照顧學生的權益，落實居住安全，不要讓「安居樂業」成為只有侯友宜自己獨享的幸福。

關鍵字文化大學侯友宜黃韋鈞又昱公司
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