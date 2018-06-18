文大宿舍爭議　黃韋鈞：證據攤在陽光下，侯友宜公然說謊

文化大學宿舍爭議迄今未果！民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞質疑，一個要競選400萬人口都市的市長，竟然公然在媒體前面說謊，如果不是想刻意隱瞞，就是在避免將來遭查出任何不法的情事時，預作切割。
國民黨新北市長參選人侯友宜日前在媒體前表示，「文化大學簽約的是又昱公司，跟我無關」、「又昱公司不是用我女兒名字成立的」；黃韋鈞認為，所有的證據都已經指出，99塊門牌、4人擠5坪的文化大學大群館宿舍，是以侯友宜名字命名的「友友投資公司」所興建，負責人由侯友宜的太太任美鈴掛名。
黃韋鈞說，在與文化大學簽訂15年的鉅額租金合約時，整棟建物又變成在侯友宜2個女兒侯又O、侯昱O名字組合的「又昱公司」，根據經濟部「公司登記資料」顯示公司負責人是侯昱O，擁有2500資本額的公司，且年年得以收取2000萬以上的租金的公司，突然出現在自己女兒名下，侯友宜竟然辯稱不知情？
黃韋鈞強調，文化大學大群館宿舍爆發使用爭議、學生居住安全、購地過程、簽約公平性、疑似成立空殼公司隱匿財產與避稅、及爆發新北市府高官關說等種種的爭議以來，侯友宜從不正面回應問題，僅回答「合法繳稅、問心無愧」，更把所有爭議推到自己妻子身上，過程一再說謊，沒有擔當。
黃韋鈞表示，證據一一攤在陽光下，侯友宜仍然決定繼續說謊，豈是一個競選全國人口最多都市的候選人應有的態度？無疑是將全國民眾當傻子；呼籲「誠實是最好的態度」，侯友宜盡快把所有爭議說清楚，並妥善照顧學生的權益，落實居住安全，不要讓「安居樂業」成為只有侯友宜自己獨享的幸福。