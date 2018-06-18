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中央社

視察離岸風電 賴清德:能否成功要看彰化表現

中央社2018/06/18 17:34
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）行政院長賴清德今天南下到彰濱工業區線西區，了解彰化離岸風電併網工程進度，賴清德強調，全台10個離岸風電場址，彰化縣就占了7個，能源能否轉型成功完全要看彰化縣的表現。

賴清德在彰化縣長魏明谷、行政院秘書長卓榮泰等人陪同下，前往彰濱工業區線西區的台電太陽能場，了解太陽能發電以及彰化離岸風電併網工程規劃推動的進度。

賴清德指出，能源在轉型，台灣的經濟也在轉型，台灣第一階段的經濟奇蹟是許多中小企業的企業主拿著一個皮箱，前往世界各地爭取訂單，打下經濟基礎，同時種下半導體等產業大樹，現在則是要數位化，變成數位經濟以及智慧國家，人民的生活品質提高，加上對於核能的疑慮，大家都認為應該調整及支持能源轉型。

賴清德說，政府認為做能源轉型責無旁貸，具體的政策則是推動風力、太陽能以及小型水力發電等，政府要以太陽能以及風力發電取代占比12%到15%的核能發電，至於彰化縣對於風力發電的重要性，他要以淺顯的方式作說明，也就是目前通過的10個離岸風電的場址，彰化縣就占了7個，能源轉型是否成功完全要看彰化縣的表現。

賴清德很關切離岸風電發展的進度，他表示，離岸風電在技術上沒有問題，加壓站和饋線經過的地方，土地取得與民眾的溝通協調才是重點，他從台電的報告聽到包括縣長以及立委都很努力溝通協調，沒有問題。

彰化縣長魏明谷則說，廠商到彰化發展離岸風電，縣府要求他們將公司登記地設在彰化，在稅收方面除了繳交印花稅外，賣電時的總營業額預估會有新台幣1500億，縣府希望透過修法的方式，讓75億的營業稅收可以用來鼓勵地方政府推動綠能，中央與地方政府配合一起來推動綠能。（編輯：施燕飛）1070618

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