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地方萬花筒》王功風力發電區景色夢幻　成為IG熱點

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/18 18:20
▲王功地區濱海一處魚塭，矗立一整排垂直軸小型風力發電機，風軸葉片不斷旋轉還發出閃閃亮光，看起來就像科幻電影中的外星場景。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）
▲王功地區濱海一處魚塭，矗立一整排垂直軸小型風力發電機，風軸葉片不斷旋轉還發出閃閃亮光，看起來就像科幻電影中的外星場景。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

彰化縣芳苑鄉王功海邊出現機器森林？芳苑鄉王功地區濱海一處魚塭，近日矗立400多座垂直軸小型風力發電機，風軸葉片不斷旋轉還發出閃閃亮光，看起來就像電影中的外星球場景，吸引許多民眾前往一探究竟，不少網友直稱是彰化觀光新勝地，彰化縣政府農業處表示，該處仍屬養殖用地，土地容許未變更前，發電恐有疑慮。


▲王功地區濱海一處魚塭，矗立一整排垂直軸小型風力發電機，風軸葉片不斷旋轉還發出閃閃亮光，看起來就像科幻電影中的外星場景。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

彰化縣西部外海風力資源豐富，有發電業者看上芳苑鄉新寶村近2萬6千多坪魚塭閒置，承租後設置432座DS-3000型垂直軸風力發電機，是彰化第一座大型垂直軸風力發電區，每座風軸高約4米，遠遠望去就像是一片機器森林，奇特景致意外吸引遊客來打卡。

鹿港許姓民眾表示，透過朋友IG得知，彰化海邊竟然有這麼另類的地方，趁休假與朋友一起來拍照紀念，覺得風軸很像打蛋機，也覺得處在發電區景致很像外星球，充滿奇幻。

台電彰化營業處表示，這是彰化養殖用地第一處民間投資風力能源發電區，日前通過經濟部設備登記建置，分72案建置432座垂直軸風力發電機，每座發電量為3K瓦，每度電可賣8.97餘元。


▲王功地區濱海一處魚塭，矗立一整排垂直軸小型風力發電機，風軸葉片不斷旋轉還發出閃閃亮光，看起來就像科幻電影中的外星場景。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

縣府建設處長劉玉平表示，依規定單點式能源建置於660平方公尺（約20坪）以下不用請照，該發電區已明顯超出規定，能源局初審同意設備登記，可是該地為養殖用地，有一定的環評條件，不能隨意作為他用，不過目前農委會有條件開放養殖魚塭地目變更，待收到業者申請書後將予以查勘審核。

關鍵字風力發電發電機外星球機器森林ig
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