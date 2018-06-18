土耳其總統大選將至 在野候選人獄中演說

（中央社伊斯坦堡18日綜合外電報導）土耳其總統大選將於下週登場，號稱「庫德族歐巴馬」的在野候選人德米爾塔什在牢房裡發表演說，今天由國營電視台播出，他痛斥政府是「高壓政權」。

德米爾塔什（Selahattin Demirtas）是庫德族主要政治人物，曾為人民民主黨（HDP）的共同領袖與總統候選人。他被控與庫德族不法武裝分子往來，而於2016年11月遭當局羈押。

德米爾塔什被關在西北城市艾迪尼（Edirne）的牢房，當局禁止他前往國營廣播公司土耳其之聲（TRT）位於首都安卡拉的總部後，他身穿深色西裝，在牢房內預錄演說供TRT播出。